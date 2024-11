video suggerito

Famiglia con tre figli vive in un bilocale e si mostra sui social: "I nostri bambini dormono in soggiorno" Una famiglia di cinque persone è diventata virale mostrando la propria vita all'interno di un piccolo appartamento con solo due stanze (più il bagno): "Ci adattiamo e facciamo in modo di non far mancare nulla ai bambini"

Come si vive in cinque in un appartamento con una sola camera da letto? Una coppia di genitori americani molto attivi sui social ha da poco rivelato ai propri follower la piccola abitazione che condividono insieme ai tre figli – due bambine e un fratellino più piccolo – mostrando tutte le strategie e i trucchi ingegnosi che ogni giorno consentono a una famiglia così numerosa di gestire al meglio la propria quotidianità nonostante lo spazio limitato.

"Quando condizioni economiche bocciano le tue possibilità di avere una casa grande, devi fare in modo che un appartamento con una sola camera da letto funzioni per cinque persone" ha scritto Meg, la mamma della famiglia, su TikTok, attirando l'attenzione di migliaia di utenti incuriositi da una situazione tanto particolare. E la coppia, che non fa segreto di vedere nei social una via per guadagnare visibilità, ha deciso di aprire un autentico filone narrativo di post e video per mostrare ogni aspetto della loro vita domestica.

Soluzioni ingegnose e distribuzione degli ambienti

Nei video condivisi dalla famiglia, Meg e il compagno mostrano le numerose strategie adottate per massimizzare ogni centimetro dell’appartamento. Un seggiolone capovolto trova posto sopra il microonde, mentre un alveare di scaffali montati sopra il WC offre spazio extra per oggetti e accessori. Il padre ha spiegato con entusiasmo la loro filosofia: "Amiamo questa soluzione perché ci permette di vivere con pochi cassetti e ridurre il disordine".

Anche la camera da letto dei genitori è arredata in modo essenziale, con un letto matrimoniale e cassettiere sui lati, ognuna dedicata a un membro della famiglia (tranne il padre, che deve arrangiarsi). Il soggiorno, invece, svolge molteplici funzioni: ospita i letti a castello dei bambini, un divano e mobili versatili, come una sedia multiuso che funge da tavolino e che può essere messa da parte se serve un po' di agio per far giocare i bambini. C'è anche un angolo dedicato a un piccolo acquario e un mini-scivolo per far divertire i piccoli.

Nonostante lo spazio limitato, la famiglia non rinuncia nemmeno alle decorazioni più ingombranti. In uno degli ultimi post, infatti, di fianco al divano è comparso anche un albero di Natale di media grandezza e addobbato di tutto punto.

Critiche e consigli dai social

La creatività della coppia ha riscosso un grande successo in termini di like e visualizzazioni, tuttavia non sembra aver messo tutti d'accordo. Diversi utenti sui social hanno infatti accusato i genitori di irresponsabilità a causa della scelta di far dormire i bambini in soggiorno.

Credits: TikTok/@meg.n.em

Per alcuni commentatori, l'unica camera da letto dell'appartamento dovrebbe essere destinata proprio ai piccoli di casa, in modo da lasciare loro un ambiente sicuro e confortevole dove poter giocare. Qualcuno ha anche suggerito la costruzione di un piccolo soppalco per ricavare ulteriore spazio.

Nonostante simili critiche però, la coppia di genitori sembra piuttosto soddisfatta delle proprie scelte e restano determinati a far funzionare la situazione. "Ci adattiamo e facciamo del nostro meglio con quello che abbiamo".