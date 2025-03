video suggerito

"Papà ristrutturiamo noi la casa": il progetto ambizioso di due sorelline per poter dormire insieme Due sorelline che vivono sotto lo stesso tetto da quando 3 anni fa hanno iniziato a fare parte di una famiglia allargata hanno elaborato un piano per trasformare le loro due camerette singole in una camera con un letto a castello.

A cura di Sophia Crotti

Credits: Profilo TikTok di @the_halo_family

Ambiziose e sorridenti, con un unico obiettivo: ristrutturare le loro splendide camerette, abbattendo la parete che le divide e non permette loro di giocare insieme e condividere confidenze serali fino a notte fonda.

Si tratta di Amelia e Penelope, due sorelline americane di 10 e 11 anni, nate da due relazioni precedenti di entrambi i loro genitori e che, per tanto, si sono abituate a vivere sotto lo stesso tetto negli ultimi 3 anni. Le bimbe, nel tenero video postato dal papà dell'una e patrigno dell'altra, mostrano con fierezza tutte le modifiche che apporterebbero per rendere la loro casa un vero e proprio parco giochi per sorelline.

Il difficile incastro in una famiglia allargata

"Queste due pazze hanno trascorso tutto il giorno a progettare un piano per trasformare le loro bellissime stanze singole in un'unica stanza, perché si vogliono tanto bene da desiderare unire le due camere" il tono del papà delle due bimbe, che si appresta a conoscere e filmare l'ambizioso progetto delle bambine è sia divertito che commosso. Sono molte, infatti, le sfide che si trovano a fronteggiare i genitori delle famiglie allargate, come raccontano alle pagine del Newsweek i genitori delle bimbe, tuttavia, la loro famiglia, in particolare, ne ha dovute affrontare di molte e intense.

Entrambi i genitori delle bimbe hanno perso precocemente il proprio partner e quindi le due si sono trovate a fronteggiare in due contesti familiari separati, prima, insieme poi, il dolore che comporta perdere un genitore. "È stata dura all'inizio, ma vedere ora che, dopo 3 anni le bimbe e tutti noi siamo una squadra mi riempie il cuore" ha affermato il papà.

Il progetto delle due sorelline

Le due sorelline Amelia e Penelope, fanno strada al papà nelle loro camerette: "Allora questo muro è vuoto, dunque potremmo metterci davanti i due armadi, che diventeranno la nostra cabina armadio". Le due bimbe si mettono in posa e chiedono al papà di costruire per loro anche uno specchio, lungo, così da poter fare quelle mosse da modelle lì davanti.

"Qui possiamo lasciare solo le finestre ma è davvero importante che oltre alla A, venga aggiunta anche la P di Penelope" dicono le piccole facendo riferimento a dei soprammobili a forma delle loro iniziali. Le bimbe continuano spostando la televisione dove ora si trova un letto e immaginando di poter posizionare un divano davanti alla stessa. "Vorremmo una sorta di launge in cui poterci dedicare alla visione di film e videogame" le piccole progettano anche di vendere alcuni arredi, che non saranno più utili nella doppia cameretta, e la più piccola afferma, bussando contro il muro, che desiderano abbattere per unire le due stanze, che non si tratta di una struttura portante e che quindi potrà essere buttata a terra senza grosse difficoltà.

Dopo aver passato in rassegna anche la seconda cameretta spiegando quali arredi sarebbero rimasti e quali invece sarebbero stati venduti il papà domanda alle due: "Scusate e voi dove dormirete?". Le bimbe si avvicinano allo schermo del pc e indicano con decisione un letto a castello, che secondo i loro calcoli, grazie ai soldi ottenuti dalla vendita degli altri mobili potranno permettersi. "Davvero sareste disposte a passare dal vostro comodo letto a una piazza e mezzo a un letto a castello?" chiede il papà. E le due confermano la loro scelta spiegando come arrederebbero il letto a castello, posizionandovi sopra una cassa per la musica che entrambe potrebbero comandare dalla loro posizione.

Il parere dei followers

Il papà, esterrefatto dalla richiesta delle sue bimbe, disposte a rinunciare alla propria privacy, pur di sussurrarsi segreti e di sapersi l'una accanto all'altra prima di dormire, ha chiesto quindi ai suoi seguaci di dare un parere, da genitori esperti, alle due bimbe. Una mamma lo ha messo in guardia: "Non farlo, assolutamente, ti assicuro che appena inizierà l'adolescenza ti pregheranno per avere uno spazio tutto per loro", un papà suggerisce di seguire l'idea delle bimbe solo per quanto riguarda il letto a castello: "Puoi concedere loro di dormire insieme ma non abbattere muri, solo rivedi la distribuzione delle stanze, una possono usarla per i giochi, l'altra per dormire insieme". Un'altra donna suggerisce alla famiglia di fare una prova prima di abbattere le pareti in maniera irreversibile: "Ti suggerirei di far provare questa nuova normalità alle bimbe per un mese e poi di procedere".

Sembra che in generale i followers non siano stati molto commossi dalla bella storia di famiglia allargata di cui fanno parte le due bambine, ma che abbiano dato consigli pratici da genitori che in fondo sanno che, per quanto possano amarsi due sorelle, prima o poi vorranno essere indipendenti, felici di vivere sotto lo stesso tetto, quanto di poter chiudere una porta tra le due loro camerette.