video suggerito

Madre trasforma la camera delle figlie in due mini appartamenti privati: “Così hanno la loro privacy” Con un mobile economico e molti arredi di seconda mano, la donna ha creato due spazi personalizzati per le sue figlie. Il progetto, condiviso sui social, ha ricevuto elogi per la creatività dell’idea, anche se qualcuno storce il naso: “Sembrano due celle”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quando i figli crescono, il bisogno di privacy diventa sempre più forte, soprattutto se devono condividere lo stesso spazio. Trovare una soluzione pratica ed economica per soddisfare questa esigenza non è sempre semplice, ma una mamma inglese sembra aver trovato un modo tanto originale quanto funzionale per dividere la camera delle sue figlie senza dover ricorrere a costose ristrutturazioni.

Con un po' di creatività e il ricorso a mobili economici, la donna è riuscita a trasformare un'unica stanza in due ambienti distinti, regalando così alle sue ragazze un angolo che fosse finalmente tutto per loro.

Una soluzione pratica ed economica

Jodie, la madre delle due adolescenti che ha realizzato e documentato la "ristrutturazione lampo" con un video postato su TikTok, si era resa conto che le figlie avevano ormai bisogno di maggiore indipendenza. Anziché pensare a soluzioni drastiche – come trasferirsi in una casa più grande – la donna ha così deciso di sfruttare al meglio lo spazio disponibile, dividendo con l'aiuto del compagno la stanza in due parti simmetriche.

Credits: TikTok/@jodiethrif

Per operare la salomonica ripartizione della camera, Jodie ha raccontato al quotidiano The Sun di aver acquistato solamente un mobile molto economico che potesse fungere sia da separatore che da elemento di arredo per entrambi i lati della stanza. "Abbiamo messo del compensato su ogni lato in modo che potessero avere uno specchio" ha raccontato Jodie.

L'organizzazione della camera

Realizzati i due "appartamenti privati", ogni lato della stanza è stato personalizzato secondo i gusti delle ragazze, a partire dalla riverniciatura dei muri: da una parte una sorella ha voluto che la sua parte della parete venisse dipinta con una tonalità viola, mentre l'altra ha optato per un rosa più tenue.

Entrambe le nuove camere sono state poi arredate con un letto singolo, cinque cassetti all'interno dell'unità divisoria, una scrivania con specchio e una tenda per aumentare ulteriormente il senso di privacy delle "due inquiline". Un lampadario centrale, acquistato in un negozio di beneficenza, è stato invece installato per garantire una buona illuminazione a entrambi gli spazi.

Un progetto fai-da-te accessibile

Jodie ha spiegato sui social che la trasformazione è stata possibile grazie a un'attenta misurazione della stanza e dei mobili, rivelando di non aver speso più di 300 sterline in totale (poco più di 360 euro) per il restyling della vecchia camera delle ragazze, facendo ampio uso di mobili e arredi di seconda mano.

Il video del makeover condiviso su TikTok è subito diventato virale e ricevuto tantissimi apprezzamenti da parte di genitori desiderosi di emulare l'iniziativa. Per molti utenti, l'idea di Jodie potrebbe infatti rappresentare la via di uscita per porre fine agli infiniti litigi tra fratelli e sorelle che si trovano costretti a dividere la stessa camera.

Non sono mancate però anche alcune perplessità. Alcuni hanno criticato l'ambiente per la sua apparente freddezza, paragonandolo a una "cella", mentre altri hanno sottolineato che la divisione non risolverebbe i problemi di rumore tra i due occupanti. Tuttavia, la maggior parte delle reazioni è stata positiva, con molti che hanno elogiato l'ingegnosità della mamma nel creare due spazi separati senza grandi spese.