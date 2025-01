video suggerito

"Ho realizzato un appartamento nella nostra casa per mia figlia 12enne": così una mamma insegna l'indipendenza Audrey Barton ha raccontato il suo metodo per favorire l'indipendenza della figlia: realizzare per lei un appartamento indipendente nella propria casa, dove la 12enne può stare con le amiche.

A cura di Sophia Crotti

Credits_ Profilo TikTok di @Audrey Barton

"Sto pulendo l'appartamento di mia figlia di 12 anni" con questa frase Audrey Barton, mamma di tre figli nel Missouri, facendo riferimento all'angolo della casa che lei e il marito hanno riservato alla figlia, pre adolescente, apre il video in cui pulisce da cima a fondo le stanze della bambina.

La donna ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram, scatenando la curiosità dei followers, che si sono chiesti come mai una bimba di 12 anni avesse a disposizione uno spazio personale dotato di bagno, angolo cottura, cabina armadio e una zona in cui rilassarsi o studiare durante il giorno.

Un appartamento privato per la figlia 12enne

Audrey Barton dopo aver postato un video in cui dichiarava di aver ricavato per la figlia un appartamento in cui la ragazza si muoveva liberamente all'interno dell'abitazione dei genitori senza essere minimamente sentita da loro, ha ricevuto diverse domande tra cui il commento seccato di chi le ha detto: "Se non é neanche in grado di pulire da sola il suo appartamento direi che non lo merita".

La donna allora ha raccontato in un video su TikTok i motivi che l'hanno portata, insieme al marito a ricavare per la loro bambina un'appartamento autonomo: "Non siamo milionari, ma possiamo cercare di dare una sorta di ricchezza generazionale ai nostri figli, permettendo loro di vivere, senza spendere i loro primi guadagni in un affitto".

L'appartamento è, secondo la donna, un investimento per il futuro, grazie alla sua indipendenza, ricavata all'interno della casa di famiglia, seppur collegata agli appartamenti dei genitori, la ragazza non si sentirà mai oppressa da loro, né tanto meno obbligata ad abbandonare il nido. "Mia figlia ha il privilegio di sperimentare l'indipendenza, che in adolescenza i ragazzi ricercano, ad un passo da noi, che non la lasciamo certo sola" ha spiegato la mamma nel video, specificando che per lei non è un peso pulire le stanze della ragazza.

La donna spiega alle pagine di Today.com di aver optato per questa decisione dopo un'attenta analisi del suo stile genitoriale: "Ho capito, ad un certo punto, che per mia figlia ero diventata un peso, così ho deciso di liberarla da questo, dandole la sua indipendenza, pur sempre controllata". Per accedere alla stanza "indipendente" è necessario passare dalla porta di casa, dunque la ragazza non riceve mai visite senza che i genitori lo sappiano e in ultimo non può uscire dalla casa senza essere vista dai suoi genitori.

I genitori per i figli ci sono sempre

L'idea di creare uno spazio per la figlia dodicenne, nella propria abitazione, che la rendesse indipendente, è venuta alla coppia, dopo essere stata coinvolta in un tragico incidente. "Abbiamo vissuto il dramma di un incendio, che ci ha portato via la casa e gli animali domestici, ricordo di essermi sentita spaesata, e aver guardato mio padre che mi ha detto: tu ce l'hai ancora un posto dove andare, casa mia" racconta Barton a Today.com.

Così la donna ha ben pensato di rendere la propria abitazione per sempre un rifugio per la figlia, che sa già in adolescenza di avere a disposizione un suo spazio privato, che può essere per sempre un rifugio. "Mia figlia inizierà a lavorare e potrà mettere da parte i suoi risparmi, consapevole che ha un luogo in cui vivere qui da noi".

La domanda che sorge spontanea è come mai un luogo che dovrebbe educare all'indipendenza venga pulito e rassettato da cima a fondo dalla donna, ma lei risponde anche a questo a Today.com. "Mi occupo delle pulizie profonde, troppo complesse per una dodicenne, ma il resto lo fa lei impeccabilmente".