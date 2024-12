video suggerito

Mamma di cinque figlie rivela il suo trucco per avere sempre la casa in ordine: "Con una famiglia numerosa è essenziale" La donna si è creato un piccolo seguito social grazie agli utili (ed economici) consigli per la pulizia e la gestione della casa: "Tengo sotto controllo il disordine dei miei cinque figli e decoro la mia nuova casa con un budget limitato".

Una mamma di cinque bambini che vive in una casa popolare con quattro camere da letto, ha condiviso sui social i suoi segreti per evitare che l'appartamento sprofondi in una voragine di caos e confusione. Amy, che suoi profili social si diverte a pubblicare video di strategie utili per arredare e tenere la casa pulita pur avendo un budget molto ridotto, ha recentemente spiegato quanto sia importante non farsi mai vincere dal disordine, anche perché – soprattutto in famiglie numerose come la sua – basta davvero poco per abituarsi al caos e farsi sfuggire dalla situazione. Il suo segreto? Il rispetto di una rigorosa routine.

Una routine che fa la differenza

Il "must" quotidiano di Amy è una routine ben precisa che prevede due carichi di lavatrici tra lavaggio e asciugatura, oltre a svuotare e riempire la lavastoviglie. La donna ha ammesso che prima di acquistare la lavastoviglie sentiva il peso di passare l'intera giornata a lavare piatti, un compito che detestava. Ora, grazie all’acquisto dell'elettrodomestico, Amy risparmia tempo prezioso e riduce il disordine in cucina.

"Se avete una famiglia numerosa, investite in una lavastoviglie: vi semplificherà davvero la vita" è il consiglio della mamma tuttofare, la quale sfrutta i (pochi) momenti morti per dedicarsi ai suoi piccoli e, perché no, concedersi qualche mezz'ora solo per sé stessa. Qualcosa, che come lei stessa ammette, non potrebbe godersi sapendo di avere una casa sottosopra.

I consigli di de-clutter

Tra i commenti sotto al suo video, molti utenti hanno chiesto ad Amy consigli pratici, come quello per mantenere pulito le superfici o l'interno degli elettrodomestici. Oltre a suggerire prodotti economici e naturali (l'aceto bianco, ad esempio è perfetto per rimuovere lo sporco dal frigo) Amy è però "specializzata" nel mantenimento dell'ordine domestico.

Quando un utente le ha chiesto come mantenere la casa libera dal disordine – un problema comune che rende la pulizia ancora più difficile – Amy ha infatti risposto raccontando la sua esperienza passata: nella vecchia abitazione aveva accumulato troppi oggetti e lasciava che i bambini mangiassero ovunque, inclusi spazi destinati ad altre attività come il salotto o le camere da letto, il che rendeva la situazione ingestibile. La soluzione è stata eliminare il superfluo e stabilire regole precise per ogni ambiente della casa.