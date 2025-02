video suggerito

Le 7 regole dei genitori che è bene i figli infrangano, secondo una mamma Una donna ha condiviso le 7 regole che i suoi genitori le avevano trasmesso ma che è contenta le sue bambine infrangano. “Non tutti i consigli e le regole si adattano ad ogni famiglia” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Esistono 7 regole che i genitori si tramandano di generazione in generazione, ma che forse sarebbe bene le nuove generazioni inizino ad infrangere.

A raccontarle è stata Katrina Donham, mamma di due figlie di 2 e 4 anni, alle pagine di Parents. Vedere le sue bambine infrangere le regole che lei riteneva essenziali per la loro educazione inizialmente l'ha spaventata, poi le ha permesso di fare una riflessione più ampia sul tema che l'ha portata a capire che forse lei stessa aveva da imparare da loro.

I bambini hanno sempre fame

La donna racconta di come, quando le sue bambine erano piccolissime, fosse ossessionata dal fatto che mangiassero sempre il giusto. "Sono arrivata ad affidarmi ad un'app che mi ricordasse ogni quanto la mia bimba avesse bisogno di una poppata" ha spiegato la donna, capendo con il tempo che le sue bambine erano perfettamente in grado di comunicare la fame al momento giusto.

La donna spiega di aver capito con il tempo che non c'era nulla di più sbagliato di obbligare le sue bambine a mangiare o di canzonarle quando lasciavano nel piatto qualche avanzo: "Se la mia bimba mangia meno per cena, a colazione mangerà di più e se vuole una fetta in più di carne, non vedo perché non dovrei dargliela" ha spiegato la donna.

I bambini devono vestirsi come vogliono i genitori

Anche questo, spiega Donham essere un falso mito, per allenare l'intraprendenza, la creatività e l'autostima delle sue bimbe ha imparato a permettere loro di vestirsi come preferiscono. "A volte i genitori degli altri bambini guardano le mie figlie incuriositi dalla scelta del loro outfit, ma poco mi importa, le bimbe stanno imparando a mostrare il loro stile".

La donna spiega che ci sono circostanza come le cerimonie, la giornata in cui a scuola devono fare sport, una mattinata particolarmente fredda in cui la sciarpa è necessaria, per le quali è lei a scegliere come le sue piccole debbano vestirsi, ma non è la regola, piuttosto l'eccezione.

I bambini hanno bisogno di giocattoli di tendenza

Donham racconta di essere stata a lungo convinta del fatto che le sue bimbe avessero bisogno degli stessi giocattoli dei coetanei e di quelli all'ultimo grido che le altre mamme raccontavano di aver comprato loro. "Ho scoperto lasciando che le mie bimbe giocassero con un mestolo in legno e una pentola che erano molto più in grado di giocare con la fantasia in quella circostanza che non con balocchi nuovi e sfavillanti".

La donna ha spiegato di essere rimasta colpita da quanto i bambini fossero interessati ad oggetti di uso quotidiano, come chiavi che tintinnano o utensili da cucina, molto più che a giocattoli comprati dai genitori.

Devi avere sempre voglia di giocare con il tuo bambino

Seppur i social siano invasi da genitori creativi che con sabbia, gommapiuma, sacchetti di plastica e tempere colorate sembrano nati per dare vita a nuove attività per i bambini, Donham ha imparato che è normale non avere sempre voglia di giocare con i propri figli.

"I bambini si sviluppano anche trascorrendo alcune ore a giocare tra di loro da soli, senza per forza essere attratti da attività sensoriali, che un genitore potrebbe essere troppo stanco per proporre". Secondo la madre dedicarsi a qualche gioco in orizzontale con i propri bambini aiuterà i genitori e i piccoli a stringere un forte legame anche sé né i primi, né lui, sono amanti dei lavoretti o delle elaborate attività sensoriali.

Non puoi rinunciare al tuo tempo libero per i tuoi figli

Secondo Donham ci sarebbe un falso mito secondo cui, dal momento che ritagliarsi del tempo senza i propri bambini è molto complesso, quegli attimi non vadano persi per nulla al mondo. La donna racconta di essersi fatta travolgere da questo pensiero, arrivando a lasciare i propri bambini in una vera e propria crisi di pianto, decidendo di uscire comunque con le amiche e finendo così per non vedere l'ora di tornare a casa. "Non dico che si debba sempre rinunciare al proprio tempo libero, ma che è importante non farlo per partito preso, comportandosi come meglio si crede".

Non si possono ignorare i consigli degli altri

Donham spiega alle pagine di Parents che è assolutamente normale che i consigli dei nonni, degli esperti online, persino della propria amica appena diventata madre, non siano l'ideale per i propri figli.

"Quando si diventa genitori i consigli non richiesti sono all'ordine del giorno, io ho imparato a rispondere, sempre in maniera educata, che però non facevano al caso delle mie figlie".

Non puoi passare del tempo lontano dai tuoi figli

Donham ha raccontato di essere stata la figlia di una mamma molto presente, che ha cercato di trasmetterle l'idea che la cosa giusta per un genitore fosse essere sempre lì per i propri bambini. "Ho fatto fatica all'inizio a pensare di meritarmi del tempo per me, senza le mie bambine ma poi ho capito che ogni volta che tornavo ed ero più serena perché mi ero presa cura di me, lo erano anche loro" ha concluso la donna.