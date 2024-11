video suggerito

“Ecco perché i nostri figli sono sempre scontrosi”: la spiegazione di una mamma Una mamma americana ha spiegato perché a suo avviso i bambini a volte sono capricciosi e i genitori non ne capiscono il motivo, dando qualche consiglio, imparato crescendo i suoi bambini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Credits: profilo TikTok di @CassidyChristineXo

“I nostri bambini si scagliano contro di noi perché non siamo abbastanza connessi a loro”. @CassidyChristineXo è un mamma americana che ha svelato in un video su TikTok, diventato virale, il motivo dei capricci di tutti i bambini, anche dei suoi.

Le bugie che i piccoli dicono, le marachelle più o meno importanti che combinano, le risposte inacidite che spesso danno, secondo la giovane madre altro non sarebbero che la manifestazione di un rapporto vacillante con i genitori, che anche lei ha avuto per anni con i suoi piccoli.

Ecco perché i nostri figli si comportano male con noi

Cassidy è una mamma americana che con un video sul tema ha spiegato perché spesso i bambini hanno degli atteggiamenti anche violenti nei confronti dei propri genitori, che questi non riescono a spiegarsi: “Il punto è che adulti e bambini sono impegnatissimi per quasi la totalità della giornata, noi lavoriamo, i piccoli vanno a scuola e dopo scuola hanno lo sport e altre mille attività, così non riusciamo mai a ritagliarci del tempo da trascorrere insieme” ha spiegato la donna.

Leggi anche I 6 consigli dell’esperta ai genitori per migliorare la relazione con i propri figli

@cassidychristinexo sincerely, a mom w no outside help who’s with her kids 7 days a week. we’re all tired, get down & play w your kids when you can. #parenting #raisingkids ♬ original sound – cassidy

Avere pochissimo tempo da trascorrere insieme durante la giornata, a causa della società che impone a genitori e figli di non poter stare insieme quanto vorrebbero, causa un’inevitabile separazione tra adulti e piccini.

“Dobbiamo ritagliarci del tempo da passare con i nostri figli, prima ancora dobbiamo desiderare ardentemente stare un po’ di tempo con loro”. La mamma parla dunque di tempo rilevante, di qualità, durante il quale mettersi a giocare con i bambini ma anche in ascolto, per esempio a cena.

Questo cambiamento nelle proprie abitudini, secondo Cassidy non cambiarà ogni giorno le cose, ci saranno giornate più positive ed altre meno, ma aiuterà genitori e figli a creare un rapporto sincero: “I bambini ti vedranno come il loro porto sicuro e si sentiranno connessi con mamma e papà”.

I benefici, però, secondo la donna, non saranno solo per i bambini ma anche per gli adulti. “Spesso quando il bambino dice le parolacce, ruba una caramelle in un negozio, fa i capricci per tutto il giorno, il genitore è stremato perché non ne comprende il motivo. Entrare in connessione con i propri figli, dedicando loro il giusto tempo, permette di capire perché si stanno comportando così”, ha spiegato la donna.

La mamma afferma di aver imparato a sue spese questa lezione, dal momento che ha visto svoltare completamente il rapporto con i suoi bambini quando ha iniziato a trascorrere con loro più tempo di qualità. “Da quando sono connessa con i miei bambini, finalmente il loro comportamento per me ha un senso”.

Come creare una connessione con i propri figli secondo la psicologa

Secondo la psicologa Emily Guarnotta, che ne parla alle pagine di Parents, il discorso della giovane mamma è del tutto coerente, anche se non per tutti i genitori è semplice trovare del tempo per connettersi ai propri figli, anche se lo desidererebbero molto. Per tanto invita i genitori a seguire i seguenti consigli:

Abbandonare il cellulare per qualche minuto : la psicologa suggerisce di lasciare il cellulare lontano da noi quando decidiamo di dedicare del tempo ai nostri figli, per non essere continuamente distratti dalle notifiche.

: la psicologa suggerisce di lasciare il cellulare lontano da noi quando decidiamo di dedicare del tempo ai nostri figli, per non essere continuamente distratti dalle notifiche. Sfruttare il poco tempo a disposizione : la psicologa suggerisce ai genitori di creare delle routine per i viaggi in macchina, fatte di dialogo, scelta dello snack preferito e della musica da cantare insieme. Allo stesso modo dice che anche sistemare la casa può essere un momento per divertirsi facendolo insieme

: la psicologa suggerisce ai genitori di creare delle routine per i viaggi in macchina, fatte di dialogo, scelta dello snack preferito e della musica da cantare insieme. Allo stesso modo dice che anche sistemare la casa può essere un momento per divertirsi facendolo insieme Cucinare insieme: secondo la psicologa può essere una buona idea coinvolgere i bambini in cucina, anche semplicemente facendo scegliere loro la pietanza o gli abbinamenti del giorno

secondo la psicologa può essere una buona idea coinvolgere i bambini in cucina, anche semplicemente facendo scegliere loro la pietanza o gli abbinamenti del giorno Annoiarsi insieme: secondo la psicologa non vanno per forza riempite tutte le ore della vita dei bambini con attività stimolanti e interattive, basta ritagliarsi del tempo per le coccole e qualche chiacchiera insieme.

secondo la psicologa non vanno per forza riempite tutte le ore della vita dei bambini con attività stimolanti e interattive, basta ritagliarsi del tempo per le coccole e qualche chiacchiera insieme. Una giornata dove tutto é concesso: la psicologa invita in ultimo i genitori a ritagliarsi una giornata in cui dire sempre sì ai bambini, così da conoscere cosa davvero desiderano e dare vita ad un rituale per trascorrere del tempo insieme.