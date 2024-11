video suggerito

10 segnali che il bambino si sente amato e sicuro con i suoi genitori, secondo gli esperti L’attaccamento sicuro che i bambini instaurano con i propri genitori è molto importante per la costruzione delle persone adulte e sicure di sé che saranno un giorno. Ecco i 10 segnali che si è sulla strada giusta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I bambini hanno bisogno di instaurare con i propri genitori o con chi si prende cura di loro uno stretto legame, poiché, quel modo di relazionarsi agli altri spiegherà loro come saranno le relazioni future.

Viene definito "attaccamento sicuro" dagli psicologi quello che il bimbo instaura fin dalla nascita con la sua mamma, essenziale a renderlo un adulto sano fisicamente e psicologicamente e autonomo. Alle pagine di Parents alcuni esperti hanno indicato quali sono i 10 segnali da parte dei bimbi, che dimostrano che come genitori si sta facendo un buon lavoro.

Il bimbo va e torna

La psicologa clinica Sarah Bren, alle pagine di Parents ha spiegato che uno dei primi segnali che rendono evidente l'attaccamento sicuro instaurato dal bambino con i suoi genitori è la sua capacità di essere indipendente da loro.

Leggi anche I 6 consigli dell’esperta ai genitori per migliorare la relazione con i propri figli

"Un bimbo che si allontana per giocare, poi torna per fare rifornimento di coccole o chiedere l'approvazione, poi se ne va, poi torna sulle ginocchia di mamma e papà, è un bambino felice e sicuro".

Secondo la dottoressa, poi, ogni bimbo è a sé e non tutti amano il contatto fisico, in questo caso o durante la crescita l'attaccamento sicuro si vede anche dagli sguardi che genitore e bimbo si scambiano, anche da lontano.

Il bimbo è felice di rivedere i suoi genitori

Dopo un'intera giornata al nido o insieme alla baby-sitter, rivedere i propri genitori per un bambino dovrebbe essere proprio come tirare un sospiro di sollievo, la sicurezza che nonostante la lontananza i suoi genitori ci sono sempre per lui.

"Dalla gioia dei bambini nel rivedere mamma e papà emergono la sua sicurezza e fiducia nei genitori" spiega lo psicologo clinico Max Doshay alle pagine di Parents. Secondo l'esperto un bimbo felice di rivedere i suoi genitori si sente amato e supportato da loro.

Il bimbo si confida con i propri genitori

Se il bimbo in cerca di conforto corre tra le braccia di mamma e papà, secondo gli esperti si può essere sicuri di aver instaurato con lui un rapporto fatto di comprensione e sincerità.

"Il bimbo con attaccamento sicuro si rivolge alle persone che si prendono cura di lui quando sta vivendo un momento difficile, perché sa che verrà capito e che i suoi genitori avranno le risposte per lui".

È quanto ha spiegato il dottor Ho alle pagine di Parents, specificando che è molto bello che il bimbo riveli anche i suoi sentimenti più spiacevoli.

Il bimbo ha amicizie sane

Per valutare le amicizie del proprio bimbo, basta cercare di capire come risponde ai piccoli litigi che si possono manifestare con gli amichetti. "Il bimbo sa che dopo una litigata verrà la pace? È in grado di mettersi nei panni dell'altro per capire che a volte le persone si comportano male?".

Il dottor Brenn invita i genitori ad indagare questi aspetti e la capacità di stringere legami forti e duraturi con i suoi amici, per capire se nella prima infanzia è stata stimolata la sua empatia, necessaria ad essere un bambino sicuro di sé e in grado di socializzare con le altre persone.

Il bambino sa dare un nome ai suoi sentimenti

Secondo il dottor Weir un bimbo che ha sperimentato un attaccamento sicuro è in grado di dare un nome a ciascuna delle sue emozioni fin dai 3 anni di vita. "Dare un nome ai sentimenti significa aver interiorizzato un forte supporto da parte dei propri genitori che spinge i bambini a dire chiaramente come stanno, senza vergogna".

Secondo il dottor Weir questo significa anche che i piccoli avranno un corpo sano, in una mente sana, per la vita.

Il bambino è resiliente

Un bimbo che è stato cresciuto da due genitori che sono riusciti a fargli percepire il loro attaccamento, saprà bene che davanti agli ostacoli si cade e poi ci si rialza. Secondo il dottor Ho l'attaccamento sicuro permette ai bambini di:

affrontare bene le situazioni stressanti

regolare le proprie emozioni

avere una base di sicurezza e fiducia

Ha paura del distacco

Questo forse è il lato peggiore dell'attaccamento con i genitori, la difficoltà a separarsi da loro che però tutti i bambini sperimentano. Piangere quando mamma o papà se ne vanno, significa che si sa già che ci mancheranno e che si vorrebbe stare più a lungo con loro.

"So che potrebbe essere scambiato per attaccamento insicuro ma se il bimbo si sente rassicurato quando rivede mamma e papà è invece un buon segno" spiega il dottor Bren.

Il bimbo è affettuoso

I bimbi che hanno ricevuto l'attaccamento sicuro manifestano non solo i sentimenti più negativi, ma anche quelli positivi, con estrema semplicità. Il dottor Ho specifica che un bambino in grado di raccontare ciò che di bello gli è accaduto nella giornata e di apprendere con altrettanta gioia quanto di bello è accaduto agli altri è sicuramente un bimbo sereno.

Dopo scuola è molto emotivo

Spesso accade, come specificano gli esperti alle pagine di Parents, che i bimbi che hanno sviluppato con i loro genitori un attaccamento sicuro, tornati da scuola, siano molto irritabili, piangere a lungo e fare i capricci: "Si tratta del collasso da contenimento, se davanti ai suoi compagni il piccolo si è dovuto trattenere, ora davanti a noi si lascia andare, riservandoci a volte la parte peggiore di sé" spiega il dottor Bren.

Secondo l'esperto questo è un bene, perché i bimbi sono loro stessi davanti a chi sanno che li comprenderà e non li giudicherà.

Il bimbo è sicuro di sé

Aver stabilito un buon e sicuro attaccamento ai genitori nei primi anni di vita porta i bambini ad essere sicuri di sé e a mostrare segnali evidenti di autostima. "I piccoli si sentono a loro agio a dire come stanno, a pretendere anche dagli altri che si confacciano ai loro bisogni" spiega il dottor Weir che afferma che questi bambini non hanno problemi a manifestare le proprie preferenze e a rifiutare i soprusi.