"I bambini sono buoni per natura": il video della maestra rivela il lato più tenero dei suoi piccoli allievi La classe di terza elementare doveva scegliere un premio da condividere a scuola. Anziché una ricompensa materiale, i piccoli hanno però scelto di vivere un'esperienza che fosse significativa per la loro insegnante: conoscere i suoi figli piccoli.

Spesso si pensa che i bambini siano egoisti e guidati da desideri istintivi, ma una una maestra di scuola elementare è convinta di avere le prove del contrario. In un video pubblicato su TikTok, l'insegnante Maren Hanson ha infatti raccontato di un gesto toccante che, secondo la donna, dimostra quanto i più piccoli siano puri e altruisti.

"I bambini hanno i loro momenti, non fraintendetemi, ma sono buoni dentro" ha scritto Hanson nella didascalia al post dove ha condiviso con i propri follower il dolce episodio che ha visto per protagonista una classe di terza elementare. I bimbi dovevano infatti scegliere una ricompensa per essersi comportati bene durante le lezioni, ma al posto di optare per una gratificazione "materiale" (una merenda a base di cibi golosi), i piccoli avevano scelto un'esperienza per rafforzare ulteriormente il legame con la loro maestra.

Un’educatrice con una visione positiva

Maren Hanson lavora da 11 anni in una scuola elementare e, nonostante le difficoltà che ogni insegnante incontra, crede fermamente nella bontà intrinseca dei bambini. "Anche se possono avere momenti difficili o portare con sé piccoli traumi, alla fine sono sempre persone speciali" ha spiegato l'insegnante. Questa convinzione è stata recentemente confermata durante un evento speciale organizzato per celebrare la buona condotta della sua classe.

Una scelta sorprendente

Come premio per aver mantenuto un buon comportamento durante il trimestre, Hanson aveva offerto ai suoi 24 studenti la possibilità di scegliere una ricompensa. Tra le opzioni proposte figuravano un menù per bambini da consumare in un fast food, pizza per tutti e una ricca scatola di ciambelle, tutte scelte tipicamente amate dai più piccoli. Eppure, a scaldare i cuori dei giovanissimi allievi di Hanson è stata un’altra: incontrare i figli della loro insegnante.

La donna, sorpresa e commossa, ha raccontato come la scelta dei suoi alunni sia stata un gesto carico di significato. "È stato speciale sapere che volevano fare qualcosa che fosse importante per me", ha spiegato. Il tanto atteso incontro si è rivelato un momento dolcissimo, documentato da un video su TikTok che ha rapidamente raggiunto oltre 1,3 milioni di visualizzazioni.

Una reazione virale

Il video ha suscitato un'onda positiva di commenti da parte di genitori e insegnanti che hanno condiviso storie simili. Una madre ha raccontato come sua figlia parli del spesso figlio della sua maestra come se fosse un caro amico, nonostante non l’abbia mai incontrato. Un’altra insegnante ha ricordato il giorno in cui la sua classe ha chiesto che la nonna 93enne venisse a scuola per leggere loro una storia, un evento che ha lasciato un ricordo indelebile.