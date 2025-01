La figlia è l’unica esclusa dalla festa di classe, la lezione della madre: “Insegnate ai bambini a essere gentili”

video suggerito

"Ecco cosa succede quando si esclude un bambino". Inizia con questo incipit il video condiviso sui social da Alyssa Miller, una mamma americana che ha voluto riprendere la reazione della figlia, unica della propria classe a non essere invitata a una festa, per sensibilizzare tutti gli altri genitori sull'importanza dell'empatia e della gentilezza tra i bambini.

"Ho avuto molti dubbi sul fatto di condividere il video o meno, ma la mia bimba ha il cuore spezzato – ha spiegato la donna nella didascalia del post comparso su TikTok – Per me non sarà mai accettabile crescere un figlio pensando che sia giusto escludere intenzionalmente un altro bambino e farlo sentire inferiore".

Un compleanno senza invito

Quella raccontata da Alyssa è una storia che potrebbe suonare familiare a tanti adulti che da piccoli hanno dovuto fare i conti con un'esperienza tanto spiacevole e frustrante. Durante la distribuzione degli inviti a una festa di compleanno, la figlia di Alyssa ha infatti scoperto di essere l'unica a non ricevere un invito. Così, una volta uscita dall'asilo, la piccola ha voluto sfogarsi con la mamma. "Tutti gli altri sono invitati, solo io non ci sono" ha spiegato la piccola in lacrime, ferita anche dal fatto che una compagna avesse sottolineato che era la sola esclusa della classe.

Alyssa, anch'essa decisamente provata di fronte ai singhiozzi della bambina, ha quindi cercato di consolare la figlia, abbracciandola calorosamente e ricordandole che la sua bellezza e gentilezza non erano affatto in discussione, ma che il problema riguardava solamente chi aveva deciso di estrometterla dall'evento.

"Noi ci meritiamo dei fantastici amici – ha rassicurato la mamma, quasi tentando di giustificare la propria tristezza per non turbare ulteriormente la bimba – A volte però è un po' più difficile trovarli".

Un'onda di solidarietà

Nonostante i dubbi di Alyssa riguardo la pubblicazione del contenuto, la risposta al video è stata travolgente e tantissimi utenti hanno elogiato Alyssa per la delicatezza con cui ha gestito la situazione. Tra i commenti, non sono mancati messaggi di empatia e proposte creative per far sentire speciale la bambina. Alcuni hanno persino proposto di organizzare una contro- festa invitando tutti i compagni, mentre altri hanno suggerito di informare la maestra della bambina affinché potesse parlare con i genitori della piccola che aveva preso in giro l'amichetta, segnalando il suo comportamento.

Molti genitori hanno invece condiviso storie simili nei commenti, raccontando il proprio dolore nel vedere i figli estromessi da giochi, partite e compleanni. Anche molti insegnanti hanno partecipato alla discussione, sottolineando l'importanza di includere sempre tutti i membri della classe o, perlomeno, distribuire gli inviti in modo discreto per evitare di sbattere in faccia agli esclusi una realtà umiliante e decisamente dolorosa.