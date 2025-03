video suggerito

"Hanno chiesto a mio figlio di fare un regalo anche al fratellino del festeggiato": lo strano invito di compleanno Le pretese dei genitori dei piccoli festeggiati sembrano essere sempre di più e più folli, come dimostra una mamma che ha condiviso su TikTok l'assurda richiesta per il compleanno di un compagno di classe del figlio.

A cura di Sophia Crotti

Di richieste strampalate scritte nero su bianco sugli inviti i compleanno dei bambini se ne leggono parecchie, ma se già pensavamo di aver visto il peggio, leggendo quei biglietti che riportano dettagli precisi del regalo che si vorrebbe ricevere per il proprio bambino, una mamma ha condiviso una richiesta ancora più pretenziosa. Leggendo l'invito di compleanno che la sua bambina di 6 anni ha portato a casa da scuola è rimasta sbalordita da una postilla scritta dai genitori del festeggiato.

La richiesta assurda per il compleanno

Risponde al nickname @crazychrisssty su TikTok, la mamma che ha condiviso una richiesta folle proveniente da un cartoncino colorato distribuito ai compagni di classe da un amico del figlio di soli 6 anni. "Il mio bimbo è tornato a casa con un invito per il compleanno di un compagno di classe, che si terrà sabato pomeriggio" fino a qui nulla di strano, fino a che nel leggere fino in fondo il biglietto si è accorta che oltre all'invito vi era una richiesta. "I genitori del festeggiato hanno chiesto a tutti gli invitati, oltre ad un regalo per il figlio uno per il fratellino di 3 anni".

La richiesta ha stranito la donna oltre che per la pretenziosità della stessa, dal momento che fare un regalo al festeggiato è una forma di cortesia non una discriminante per la partecipazione dei bimbi ad un momento felice per stare insieme, anche per le motivazioni riportate nell'invito dai genitori del piccolo. "I genitori hanno scritto nel biglietto d'invito che portare un regalo per il fratellino del festeggiato sarebbe stata cosa gradita, per evitare che il bimbo si sentisse escluso dalla festa".

A questo punto la faccia di @crazychrisssty si fa inferocita e risponde, tramite il suo profilo TikTok alla mamma del bimbo dicendo che rendere felici entrambi i suoi figli è una sua responsabilità non un dovere degli ospiti che non hanno alcun motivo per dover regalare qualcosa anche al fratellino del festeggiato.

I commenti sotto al video virale

I commenti di chi ha ascoltato la stramba richiesta trovata sull'invito del compleanno del figlio sono stati tutti a favore della donna. "Hai ragione sono i genitori del bambino a doversi curare del modo migliore per far passare una bella giornata ad entrambi i figli" ha scritto un utente, altri hanno invece ipotizzato una serie di soluzioni da proporre ai genitori del festeggiato:

fare loro un regalo anche al fratellino più piccolo

insegnare al fratellino del festeggiato che tutti hanno diritto ad una giornata per loro

lasciare che il fratellino pianga, i bambini non possono essere sempre accontentati

accettare che un compagno di classe del proprio figlio, magari senza grandi risorse economiche si presenti alla festa a mani vuote ma con un gran desiderio di giocare con il proprio bambino.

Il rischio di tutte queste richieste per il compleanno dei bambini, altrimenti, sembra restare uno solo: che a causa delle pretese degli adulti e della rabbia che ne deriva, nessuno si presenti ai compleanni dei piccoli e i bambini finiscano per vivere tutti i traumi che ne derivano.