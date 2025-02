video suggerito

Le rigide pretese per il regalo della figlia scatenano la polemica: "Così è troppo" La lista di regole era stata inviata in occasione della festa di compleanno della figlia ed è stato condiviso sui social da una delle mamme delle invitate. I regali dovevano tassativamente essere senza plastica, privi di colori o suoni, e avere imballaggi ecologici: "Per non sbagliare non ho fatto partecipare la mia bambina".

Organizzare (e partecipare) una festa di compleanno per bambini non è mai stato così complicato. Oltre alla scelta degli invitati e del cibo da offrire, ora si aggiungono regole sempre più stringenti sui regali, come raccontato da una mamma su TikTok.

Brittany Robinson, questo il nome della donna, ha infatti condiviso sui social una storia che, dopo essere rapidamente diventata virale, ha acceso un partecipato dibattito tra i genitori: fino a che punto è giusto imporre agli amici del festeggiato o della festeggiata limiti e condizioni sui doni da presentare?

Un invito con istruzioni dettagliate

Robinson ha raccontato ai suoi follower un curioso episodio accaduto in occasione del compleanno di un'amica della figlia. Dopo aver confermato la partecipazione della bimba, la donna ha ricevuto un messaggio dalla madre della festeggiata con una lista precisa di requisiti per i regali. I giocattoli dovevano infatti rispettare quattro criteri tassativi: niente colori accesi, niente suoni, essere privi di plastica e non produrre rifiuti (wastre free recitava il messaggio). Il concetto di "waste-free", ovvero senza sprechi, si estendeva anche al packaging del regalo, che doveva essere ecologico.

La madre della bambina, inoltre, aveva chiarito che qualora i genitori non fossero stati in grado di seguire le regole, avrebbero fatto meglio a optare per un semplice biglietto di auguri fatto a mano, evitando altri pensieri o biglietti confezionati come quelli che si possono acquistare in qualsiasi libreria o cartoleria.

Una richiesta troppo rigida?

Perplessa per tutte queste richieste, Brittany ha spiegato di aver trovato il tutto decisamente eccessivo, anche perché, ha precisato la madre, la lista era stata inviata solo pochi giorni prima della festa, costringendo quindi i genitori degli amichetti della festeggiata ad affrettarsi nella ricerca di un regalo mirato e che soddisfasse tutti i requisiti.

Per questo, ha concluso Brittany, a malincuore ha scelto di non portare la figlia alla festa, troppo preoccupata di sbagliare e infrangere una delle regole che, in base al tono del messaggio, sembravano piuttosto perentorie.

Montessori e scelte educative

Secondo quanto riportato dal sito Kidspot, molti utenti si sono interrogati sulla tipologia di oggetti che Brittany avrebbe potuto comprare per onorare le richieste della lista, e l'identikit sembrerebbe proprio portare a un giocattolo Montessori, ossia un gioco realizzato per soddisfare i principi dell'educazione ispirata al metodo di Maria Montessori. Simili strumenti sono infatti realizzati in legno e pensati per stimolare l'autonomia e l'apprendimento pratico nei bambini.