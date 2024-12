video suggerito

Il regalo di Natale che le insegnanti dei vostri figli sono stanche di ricevere: “È davvero inutile” Il regalo di Natale per le maestre sembra essere per tutti i genitori sempre lo stesso. alcune docenti hanno condiviso cosa in realtà vorrebbero ricevere, per non avere gli armadi stracolmi dello stesso oggetto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Natale coincide anche, spesso, con il messaggio che arriva puntuale nella chat della classe del proprio bambino, in cui qualcuno propone un regalo per le maestre. Peccato che, come rivelano le insegnanti in diversi video su TikTok, ricevano sempre lo stesso regalo, tanto da avere gli scaffali stracolmi.

Il regalo che le insegnanti non vogliono più ricevere

Natalie Parmenter è una ex insegnante di scuola dell’infanzia, che racconta a Today.com la sua esperienza con il regalo più gettonato tra i genitori dei suoi piccoli alunni. “Ho sempre apprezzato, come tutti i miei colleghi i regali che le famiglie ci fanno, anche i biglietti scritti a mano dagli studenti, perché sono un riconoscimento del nostro duro lavoro” ha spiegato la donna alla testata.

L’ex docente racconta di aver dovuto gettare alcune delle tazze regalatele, perché ormai erano arrivate a riempire due armadietti e nel trasloco, verso la sua nuova casa, erano di troppo. La donna, dunque spiega che piuttosto che le tazze, forse, sarebbe meglio regalare alle maestre dei buoni, anche presso la caffetteria più vicina alla scuola.

In un video pubblicato su TikTok, infatti, la maestra ha elencato i 3 regali che le docenti sono stanche di ricevere:

primo tra tutti un’altra tazza

secondo un vassoio di dolcetti a sorpresa durante la recita di Natale, dal momento che non si tratta di un regalo per le docenti ma di un regalo per la classe.

durante la recita di Natale, dal momento che non si tratta di un regalo per le docenti ma di un regalo per la classe. In ultimo la maestra spiega che un altro regalo che odiano tutti i docenti è scoprire che i genitori dei loro alunni parlano male di loro, per qualsiasi motivo: “Preferiamo la sincerità, è il miglior regalo”.

I regali che gli insegnanti preferiscono

Madison Stewart è un’insegnante della scuola dell’infanzia che adora creare contenuti su TikTok per bambini e genitori, la quale oltre a sostenere che per questo Natale sarebbe meglio risparmiare l’ennesima tazza alle maestre, ha chiesto in un video alle maestre di ogni ordine e grado di commentare il suo contenuto, dando suggerimenti su quale possa essere il regalo perfetto per le insegnanti. Sotto al video molti docenti hanno condiviso la propria esperienza.

Uno di loro ha scritto: “Il regalo più bello che io abbia mai ricevuto da un mio studente è un pupazzo di neve rotto, lo so può sembrare strano, ma proveniva da una famiglia molto povera e ha deciso di donarmi quell’oggetto perché si ricordava quanto amassi la neve” ha spiegato.

Un’altra docente ricorda un regalo fattole due decenni prima, quando una bimba raccolse un pezzo di legno dal giardino, lo dipinse dei colori della squadra del cuore della maestra e glielo regalò dicendole che era un righello da tenere sempre nell’astuccio: “Lo uso ancora”. Qualcuno sotto al video dice di adorare i buoni regalo per il materiale didattico, altri di amare le coperte, altri ancora di apprezzare disegni e biscotti fatti a mano, ma c’è anche chi, incredibilmente, dice di amare le tazze. In ogni caso tutti concordano nel dire che regali per ringraziarle del loro lavoro sono sempre apprezzati e gratificanti.