"Vi prego non date ai vostri figli questo dolce da portare a scuola per il compleanno": l'appello di una maestra La maestra Ann Brackemyer ha fatto un appello ai genitori dei suoi piccoli alunni, che si ostinano a darei ai piccoli un dolce in grado solo di sporcare ogni superficie, per il compleanno.

A cura di Sophia Crotti

profilo TikTok di @kbcrayon

Ann Brackemyer, un'insegnante di scuola dell'infanzia dell'Illinois, ha condiviso tramite il suo profilo TikTok una richiesta volta a sensibilizzare i genitori dei suoi alunni.

Quando questi compiono gli anni, mamme e papà hanno piacere di lasciare un dolce per ogni compagno di classe, così da festeggiare insieme l'evento, ma la maestra li ha implorati di smettere di dare ai loro figli una pietanza in particolare.

Basta dare questo dolce ai bambini per il compleanno

Tante piccole tortine colorate, sormontate da glassa, zuccherini e decorazioni, lo spauracchio della maestra Brackemyer ha un nome ben preciso e sono i cupcakes.

"Genitori, so che sarà un'opinione impopolare, ma vi prego, smettetela di comprare i cupcake per il compleanno dei vostri figli e di darli loro da portare in classe" spiega la docente mostrando un pacco stracolmo di dolciumi.

Brackemyer riconosce la praticità di queste merendine, belle esteticamente e facili da portare a scuola per i piccoli ma ha spiegato ai genitori che in realtà ai bimbi nemmeno piacciono. "I piccoli le adorano per la glassa, ma una volta finita non sanno cosa farsene della tortina sottostante, è troppo per loro" spiega la maestra, aggiungendo che poi lei trascorre la maggior parte del tempo a pulire la glassa finita su ogni dove.

A questo punto, però, convinta che per i bimbi sia importante avere la possibilità di celebrare il compleanno con i compagni di classe, la maestra propone delle alternative ai genitori dei alunni. "Provate con questi biscotti, sono più piccoli, ricoperti di glassa colorata e i bambini li mangiano ben volentieri". Prende anche una confezione di ciambelline glassate, secondo lei di una dimensione più consona all'appetito dei piccoli ed in ultimo dei gelati in coppetta su cui spargere delle codette di zucchero colorare. "I bambini li amano e soprattutto non sporcano ovunque, ovviamente assicuratevi che in classe ci sia un congelatore".

I commenti dei followers

L'avversione di Brackemyer nei confronti dei cupcakes è stata condivisa da molti altri insegnanti, qualcuno di loro ha detto che sono più le tortine che finiscono faccia in giù sul pavimento, che quelle che davvero mangiano i bimbi, un'altra afferma di averli banditi dalla sua classe con una circolare. Una mamma ha invece aggiunto alla lista di proposte dell'insegnante anche l'opzione dei tacos, che i compagni di classe del figlio hanno adorato. Non a tutti i genitori è però piaciuto l'elenco di alternative della maestra, spiegando che spesso le scelte dei genitori ricadono sul dolce che economicamente possono permettersi. La docente tuttavia non sa cosa aspettarsi, se i genitori dei suoi piccoli alunni ascolteranno le sue indicazioni o se dovrà chinarsi a pulire glassa da ogni superficie ancora a lungo.