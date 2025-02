video suggerito

“Non date ai vostri figli questo snack per la merenda a scuola”: l’appello di una maestra Una maestra di scuola dell’infanzia ha fatto un appello a tutti i genitori, chiedendo loro di non dare più uno snack sfizioso e zuccherino ai loro bambini. Tantissimi insegnanti si sono detti d’accordo con lei. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Profilo TikTok di @smilesamy70

Una maestra d'asilo ha pubblicato un video tramite il suo profilo TikTok per implorare i genitori ad evitare di dare ai propri bimbi uno snack che i piccoli amano tanto, ma che crea non pochi problemi in classe.

Lo snack tanto temuto dalla maestra

La docente, avendo a che fare con bambini davvero piccoli, di età compresa tra i 3 e i 6 anni, deve spesso prendersi cura di loro come fosse un genitore.

Quando a metà mattina arriva il momento dello snack è proprio lei, insieme alle altre docenti, che scopre cosa si trova nel porta pranzo di ogni bambino e con delicatezza si occupa di sbucciare frutta, aprire confezioni troppo complesse per dei bimbi tanto piccoli.

C'é però uno snack che implora i genitori di evitare di mettere nel porta pranzo dei loro piccoli perché causa non pochi danni in classe. "Adoro aiutare i vostri figli, non fraintendetemi, è il mio lavoro anche occuparmi di aiutarli a mangiare, aprire le confezioni più difficoltose e assicurarmi che bevano a sufficienza, ma c'è uno snack che vi imploro di non mettere più nel porta pranzo dei vostri bambini".

Lo snack incriminato è la frutta sciroppata, che lei è consapevole essere amata alla follia dai suoi piccoli alunni. La docente, per tanto, invita i genitori a cambiare le proprie abitudini e a riservare quello snack ai piccoli solo una volta tornati a casa da scuola. Lo stesso vale per quei contenitori in tetra pak contenenti il succo di frutta che i piccoli tanto amano o lo yogurt che possono spremere grazie ad appositi contenitori.

Perché la docente teme lo snack

La maestra ha spiegato che a suo avviso dare questi snack una volta alla settimana ai propri bimbi non è problematico per la loro salute, quanto più per la pulizia della classe: "È impossibile aprirli senza che il loro contenuto sporchi i banchi, i miei pantaloni e i grembiulini dei vostri figli, quindi se amano tanto questi snack alla frutta, dateglieli a casa, grazie" spiega ironicamente la maestra. La donna ha svelato di lasciare ai piccoli una cannuccia per bere il succo sciroppato che avvolge mandarini o pesche, prima di aprire la confezione, per ridurre al minimo il danno. Il video della donna è diventato virale soprattutto tra i docenti, che hanno visto rappresentata una problematica che toccava tutti loro. Una maestra scrive: "Finalmente qualcuno che ne parla, io li ho banditi dalla mia classe", un altro afferma di aver sviluppato, da quando è docente, una paura irrazionale nei confronti di quelle merendine. "Sono un incubo questi snack, genitori per favore teneteli per la merenda del pomeriggio" ha continuato un docente.

Intervistata da Today.com la maestra ha espresso il suo parere finale su questi snack alla frutta: "Tengo sempre vicino a me una forbice per aprire questi snack e travasarli in contenitori che sporchino meno la classe, ma di una cosa sono certa: i genitori li danno ai bimbi da portare a scuola perché non vogliono che i piccoli le aprano a casa, e come biasimarli?".