Cosa fare se il bimbo non vuole mangiare? Il consiglio della pediatra in pensione: "A volte si può lasciare correre" Lex-pediatra e ora nonna social Flo Rosen ha spiegato ai genitori di non allarmarsi troppo se i bambini rifiutano il cibo. Ogni piccolo ha ritmi diversi e forzarli può creare l'effetto opposto a quello desiderato. Meglio adottare un approccio sereno e propositivo, rispettando i loro tempi senza trasformare i pasti in fonte di stress.

Quando il bambino fa storie e sembra non volerne sapere di pappe o biberon, i genitori devono resistere alla tentazione di allarmarsi e affrontare con lucidità la situazione, talvolta anche lasciando perdere fino al prossimo pasto. È questo il consiglio che Flo Rosen, una vispa pediatra in pensione, ha voluto regalare a mamme e papà per aiutarli a vivere con maggiore serenità le bizze alimentari dei più piccoli.

Rosen, che da qualche anno si diverte a dispensare suggerimenti e perle di saggezza sui propri profili social (dove è conosciuta come Ask Bubbi) ha recentemente postato su TikTok un video nel quale si rivolge ai genitori per invitarli a non preoccuparsi troppo se ogni tanto il bimbo o la bimba si rifiutano di mangiare più di qualche cucchiaiata del loro piatto. "Le linee guida dicono che, indicativamente, se il bambino completa un pasto soddisfacente almeno una volta al giorno, allora tutto va bene" ha dichiarato l'ex medico.

"Ogni bambino è diverso"

Forte di una lunga esperienza maturata in 42 anni di attività e della nuova avventura come nonna di vivace nipotino, Rosen ha spiegato che così come ogni bambino cresce e si sviluppa seguendo ritmi propri, anche l'atteggiamento nei confronti del cibo varia da bimbo a bimbo.

"Ogni ragazzino è diverso" ha ricordato Rosen, sottolineando che ciò che funziona per uno – anche se si tratta di fratelli o sorelle – potrebbe non essere adatto a un altro. A volte, infatti, il rifiuto del cibo può essere dettato da sazietà o da un atteggiamento schizzinoso nei confronti di alcuni alimenti, mentre in altri casi il piccolo non ha semplicemente voglia di sedersi e concentrarsi sul pasto in quel preciso momento, ma accetterà di buon grado la verdura o il frutto proposto se gli verrà offerto come merenda durante il resto della giornata.

L'errore da evitare

L'ex pediatra ha anche illustrato l'unico grande sbaglio che una mamma o un papà non dovrebbe mai commettere. "Se c'è una cosa da non fare è forzarli a mangiare" ha spiegato. "Non obbligateli a stare nel seggiolone. Non dite loro che non potranno giocare finché non mangeranno, perché simili comportamenti creano un'associazione molto negativa".

Il rischio è infatti quello di rendere il momento del pasto un'occasione di stress e frustrazione per i bimbi e, come ricordato dalla stessa Rosen, più piccoli possono diventare molto testardi e possono impuntarsi fino allo sfinimento. "Perciò andateci piano, siate propositivi, provate ad attrarli con qualcosa che piace loro" ha infine concluso la nonna. "E se non vogliono mangiare, va bene lo stesso, lasciate correre. Saranno loro a farvi sapere quando avranno di nuovo fame".