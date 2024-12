video suggerito

"Non tutti i regali arrivano da Babbo Natale": i genitori raccontano come insegnano ai bimbi la gratitudine Non tutti i genitori dicono ai loro figli che è Babbo Natale a portare loro i regali, alcune mamme hanno raccontato le loro tradizioni per insegnare la gratitudine ai bambini.

A cura di Sophia Crotti

Mantenere viva nei bambini la magia del Natale tramite tradizioni e letterine è molto importante, ma far trovare la casa piena di doni la mattina di Natale senza spiegare ai più piccoli l’importanza di questi, quanto siano fortunati ad averli ricevuti, secondo molti genitori non è poi così educativo. Alcuni genitori alle pagine di abcNews hanno spiegato in che modo sfruttano l’occasione dei regali di Natale per insegnare ai propri figli quanto sia essenziale nella vita essere grati e non paragonarsi agli altri.

I racconti dei genitori

La prima mamma ad aver spiegato come rende la mattina del 25 dicembre un momento educativo per i suoi bambini è Frances Brisbane che ha raccontato che al suo figlio di un anno per Natale non fa avere regali da parte di Babbo Natale. “Natale significa stare in famiglia per noi, anche spendersi per gli altri, mio figlio saprà bene che i regali li riceve da noi”.

La donna sta valutando di regalare al bimbo giusto qualcosa di simbolico da parte di Babbo Natale, per non farlo sentire escluso una volta che frequenterà la scuola elementare. “So che la magia ha dei benefici per i piccoli ma siamo sicuri che non sia traumatico una volta cresciuti capire che era tutta una menzogna?” spiega la donna.

La seconda mamma si chiama Bec Nolan ed ha tre figli di 8, 4 e 2 anni. Lei per i suoi figli opta per un metodo che permetta ai suoi bambini di non sentirsi mai più o meno fortunati dei coetanei: “Babbo Natale ai miei figli porta un pacchettino piccolo a testa, gli altri regali che hanno scritto nella letterina, invece, sanno di averli ricevuti da noi. Pensate ad un bimbo che entra in classe e dice che Babbo Natale gli ha regalato una bicicletta davanti ad altri bimbi che hanno ricevuto molto meno, potrebbero sentirsi meno amati” spiega la mamma. Se i figli domandano a lei perché devono aspettarsi solamente una scatola di cioccolatini da parte di Babbo Natale lei racconta di rispondere prontamente che il sacco di Babbo Natale deve contenere tutti i regali, se regalasse a loro la bicicletta non avrebbe posto per i regali degli altri.

Diverso è il pensiero di Felicity che racconta alla testata di adorare l’entusiasmo con cui il suo bambino aspetta i doni di Babbo Natale. “I regali più grossi arrivano proprio dall’uomo vestito di bianco e di rosso per nostro figlio di 9 anni, sa che il suo desiderio più grande sarà esaudito da lui”. La donna racconta che ricevere quel dono tanto desiderato da una persona che ha la lista dei bambini che si sono comportati bene rinforza in suo figlio la sicurezza di star facendo la cosa giusta, di essere un bravo bambino, come effettivamente è.

L’ultima mamma ad esprimere il suo parere è Megan che ha agito con i suoi figli di 7 e 3 anni, proprio come aveva fatto sua madre con lei, senza pensarci troppo, riempiendo la sala di tanti pacchettini colorati il giorno di Natale per i suoi figli. “Ascoltando le storie delle altre mamme ho pensato che forse avrei dovuto pensare di più ai confronti con i compagni di classe, ma l’idea che i miei figli credano a lungo in Babbo Natale e ne siano felici per me è sempre stata confortante".