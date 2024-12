video suggerito

"Papà, Babbo Natale non esiste vero?": la commovente reazione del genitore alla domanda del figlio Non sono sempre i bambini a rimanerci male quando scoprono che Babbo Natale non esiste, in questo caso è stato un papà che ha sperato a lungo che la magia del Natale per suo figlio non svanisse mai.

A cura di Sophia Crotti

Si pensa sempre che siano i bambini a soffrire di più il passaggio dalla convinzione che Babbo Natale esista, alla consapevolezza che invece si tratti di una fantasia inventata dai loro genitori per fare in modo che la magia del Natale non svanisca in breve tempo.

Donovan McDaniel ha condiviso su Instagram un video che dimostra il contrario, in cui si vede il commovente momento in cui il papà ha deciso di rivelare a suo figlio che l’uomo vestito di bianco e di rosso, protagonista delle feste natalizie, non esiste. La reazione del ragazzo è stata del tutto inaspettata.

Il commovente video del papà che annuncia a suo figlio che Babbo Natale non esiste

“Non esiste papà lo so” inizia così la conversazione pubblicata da Donovan McDaniel, tra lui e il figlio tredicenne sull’esistenza o meno del re delle feste natalizie, Babbo Natale. L’uomo guarda il figlio, sorride, trattenendo tutti i ricordi legati all’infanzia e all’entusiasmo con cui il ragazzo ha vissuto le feste fino a quel momento e gli dice solo “vieni qui” prima di stringerlo in un forte abbraccio. I due si abbracciano a lungo fino a che il papà rivela all’orecchio del ragazzino: “Sai Babbo Natale sono sempre stato io”. Il ragazzo appare tutt’altro che commosso o stupito, solo molto consapevole, ripete più volte al papà che lui aveva già capito tutto, ma è proprio l’uomo, che dell’inesistenza della magia era convinto ormai da anni, a sembrare più triste per l’accaduto. Il video si conclude con il papà che suggerisce a suo figlio di non dire niente al fratello, per lasciare che la magia gli permetta di vivere la sua infanzia ancora un po’.

“Non avrei mai pensato di mantenere la magia del Natale così a lungo con mio figlio, ma è la persona migliore che io conosca e con mia moglie ho deciso che non gli avremmo detto nulla, finché non fosse venuto lui a chiederci se Babbo Natale fosse vero oppure no” scrive l'uomo nella didascalia del video su Instagram.

Il papà ha spiegato che erano anni che ormai il bimbo dubitava ma che quest’anno non è più riuscito a mantenere il segreto quando il bimbo si è seduto accanto a lui, guardandolo impacchettare tanti regali. “Ha aspettato che suo fratello fosse chiuso in camera sua, lontano, e mi ha chiesto se fosse vero che Babbo Natale non esisteva”. Il ragazzo ora è stato eletto dalla famiglia “capo elfo”, sarà infatti addetto ad aiutare mamma e papà nella realizzazione di tutto ciò che concerne il Natale, per permettere al fratellino di continuare a credere in Babbo Natale.

Le critiche per l’età del bambino

Alcune critiche tra i tanti messaggi commossi sono piovute nei commenti per l'età che ad alcuni è sembrata davvero esagerata per mantenere con il bambino ancora viva la menzogna che Babbo Natale non esistesse. A Today.com Donovan McDaniel ha ripetuto più volte che si trattava di un suo desiderio di mantenere viva il più possibile la magia del Natale, non dell’ingenuità del figlio che giunto in terza media aveva capito benissimo che l’uomo barbuto non era altri che i suoi genitori.

“Ricordo di aver scoperto molto piccolo che Babbo Natale non esisteva, i miei genitori avevano divorziato ed ero in un periodo no, in più un mio compagno di classe mi ha incalzato dicendomi che ciò che avevo creduto fino a quel momento del Natale era una menzogna, ricordo di aver vissuto un vero e proprio trauma” racconta l’uomo alle pagine di Today.com.

Per questo gli anni precedenti, notata la curiosità del figlio, l’uomo racconta di aver messo in atto quelle che a suo avviso erano delle prove estremamente verosimili dell’esistenza di Babbo Natale, tra lettere firmate da elfi, patente della slitta e carote lasciate a metà dalle renne, pur di non interrompere così presto la magia del Natale. “È stato un momento agrodolce, da un lato l’ho visto grande, dall'altro lo ammiro crescere forte, maturo e gentile. Mi auguro che abbia imparato ciò che desideravo trasmettergli della magia del Natale ossia che vale sempre la pena di sperare nelle cose belle e anche di credere nella magia”. ha concluso il papà a Today.com.