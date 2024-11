video suggerito

"Esiste davvero la fatina dei denti?" La risposta geniale di una mamma Una risposta strepitosa quella che KC Davis mamma americana ha dato alla sua bambina di soli 4 anni quando l'ha guardata negli occhi e le ha chiesto: "Mamma ma la fatina dei denti esiste?".

A cura di Sophia Crotti

Credits_ profilo TikTok di KC Davis

Esistono delle domande in grado di spiazzare anche i genitori più informati in fatto di bambini ed educazione, come quella che KC Davis, una mamma americana, si è sentita fare dalla sua bambina, di appena 4 anni, rimanendo per qualche attimo di sasso davanti a lei.

La domanda sulla fatina dei denti

La bimba di appena 4 anni ha guardato la sua mamma e le ha chiesto con piglio deciso: "Mamma ma la fatina dei denti esiste davvero?". La donna ha spiegato in un video su TikTok che non sapeva proprio cosa rispondere, dal momento che si sta impegnando a non mentire mai alle sue bambine, ma a fornire loro risposte adatte alla sua età. "Penso di essere diventata molto brava a rispondere onestamente alle domande che mi pongono i miei figli, ma in questo caso non volevo rovinare la loro tradizione magica, sono ancora molto piccoli" dice la donna rivolgendosi alla sua bimba di 4 anni e al fratellino di 6.

Davis è rimasta per un attimo impietrita e poi le è venuto un colpo di genio, che ha deciso di condividere online con tutti i genitori. "Ho guardato mia figlia negli occhi e le ho chiesto: vuoi la risposta magica o quella dei grandi?". La bimba a quel punto ha prontamente risposto che desiderava avere la risposta magica alla domanda appena posta.

Allora la sua mamma le ha detto: "Certo che esiste la fatina dei denti!" ed entrambe sono state contente, la piccola della risposta ricevuta, la mamma di non aver dovuto mentire a sua figlia.

Sotto al video molti utenti hanno commentato raccontando le loro esperienze con i propri figli, spiegando che certe domande fanno tremare le gambe a mamme e papà che temono di infrangere troppo presto i sogni dei loro bambini. "Io ho fatto lo stesso per Babbo Natale, mia figlia mi ha risposto che voleva sapere la verità degli adulti, gliel'ho detta e mi ha risposto che preferiva fare ancora finta che esistesse, e così abbiamo fatto" ha spiegato la donna.

"Nostro figlio ci ha tratti in inganno, ha voluto verificare da solo l'esistenza o meno della fatina dei denti lasciando un suo dentino sotto al cuscino senza dirci niente" ha spiegato un utente "Quando ha scoperto che gli avevamo mentito per tutti quegli anni era furioso con noi" ha concluso.

Davis ha spiegato che nella sua famiglia funziona così con i bambini, esistono domande sulle cose reali, sulle cose non reali e domande su cose da divertimento, come la fatina dei denti, Babbo Natale o la Befana, ciascuna domanda merita un'attenzione e risposta diversa, anche a seconda dell'età del bambino. "I bimbi vogliono categorizzare ogni cosa, è importante per loro per comprendere il mondo, tuttavia se ancora credono nel mondo magico e non sono pronti a lasciarlo è sbagliato infrangere le loro credenze" spiega a Today.com.

Proprio per questo la sua bambina le ha detto di volere la risposta magica, quel mondo l'attrae ancora perché crede più a quello che al noioso mondo dei grandi, che vede ancora come qualcosa di incomprensibile.

"Ciò che spero io è che utilizzando questo metodo i miei bimbi uniscano i puntini una volta che dirò loro la verità, senza rimanerne traumatizzati" ha spiegato a Today.com Davis, suggerendo ai genitori di non esagerare mai con il pensiero fantasioso e di rispondere alle domande che i bambini fanno su Babbo Natale che riesce a girare il mondo in una notte o sulla Fatina dei denti che ha sembianze umane ma può volare, con un semplice: "Sì, ci riesce grazie alla magia".