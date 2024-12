video suggerito

"Attenzione alle pubblicità che rovinano la magia del Natale ai bambini": lo sfogo di una donna Come possono i bambini credere in Babbo Natale quando le pubblicità di giocattoli sono rivolte ai genitori? Se lo è chiesto una donna su TikTok dando vita a un dibattito sulle tradizioni natalizie in famiglia.

A cura di Sophia Crotti

Credits_ profilo TikTok di @rubyofmyeye

Le pubblicità sui giocattoli da acquistare per Natale potrebbero inavvertitamente interrompere la magia e le speranze che i bambini ripongono in questa stagione dell'anno.

A farlo notare è stata una ragazza che su TikTok risponde al nome @rubyofmyeye, confusa dopo aver visto le pubblicità che, in tv o nei negozi di giocattoli, sponsorizzano l'uno o l'altro balocco per i più piccoli.

Il video virale su TikTok

Ruby ha condiviso sul suo profilo TikTok una riflessione partendo da un presupposto: lei non ha figli ma ricorda perfettamente quanto fosse importante preservare la magia del Natale quando era una bambina. "Non ho figli, ma ho notato che quest'anno più degli altri, sui cartelloni pubblicitari, in tv, in radio, anche sui social, le pubblicità recitano sempre: comprali per riempire le calze di Natale". La donna spiega che secondo lei un'affermazione del genere potrebbe rompere l'incanto delle festività natalizie per i bambini. Innanzitutto, spiega Ruby, i piccoli potrebbero chiedersi come sia possibile che Babbo Natale giri per le strade della città o entri nei negozi di giocattoli per acquistare i regali di Natale, dal momento che tutte quelle pubblicità sembrano rivolte a lui. In secondo luogo i piccoli potrebbero chiedersi da dove provengano effettivamente i regali, che dunque non sono confezionati dagli elfi, come credono.

"Non avendo figli non so come i bambini la possano prendere ma penso si domandino perché accanto ai giocattoli ci sia un invito ad acquistarli per riempire le calze, dal momento che questa operazione, secondo loro, dovrebbe farla Babbo Natale, che però non gira per i negozi. Sono confusa" conclude Ruby nel suo video.

I commenti dei genitori per Natale

Il contenuto pubblicato su TikTok da Ruby è diventato virale e molti genitori hanno commentato spiegandole come fanno a gestire le pubblicità natalizie e la magia del Natale, in cui tanti bambini ancora credono. Un padre ha spiegato che nella loro famiglia non è solo Babbo Natale a portare i regali: "Nostra figlia sa che siamo io e mia moglie a comprare la maggior parte dei regali. Babbo Natale si occupa invece di portare qualche pacchetto economico. Facciamo così da quando qualche hanno fa ci disse che a scuola c'era stata una gara tra bambini per chi avesse ricevuto il regalo più bello da Babbo Natale e non crediamo sia giusto".

Una mamma spiega invece che hanno convinto il proprio bambino del fatto che siano i suoi genitori a comprare i regali, anche per insegnare lui il valore dei soldi e della gratitudine verso una persona reale, a Babbo Natale rimane il compito di impacchettarli insieme agli elfi e a tenerli al sicuro nel suo villaggio fino al 25 dicembre.

Molti sono concordi nel dire che spiegare ai bambini con una mezza verità che il Natale è il frutto della collaborazione tra genitori e Babbo Natale può rendere meno traumatica la scoperta una volta cresciuti, far capire loro perché gli adulti insistano tanto con la letterina e insegnare loro il senso del sacrificio che i genitori fanno per rispondere ai loro desideri e della gratitudine nei loro confronti.