Figlio affronta la madre dopo aver scoperto come nascono i bambini: "Non è come mi avevi detto" Una madre ha condiviso su TikTok la divertente reazione del figlio che, reduce da una lezione sul sistema riproduttivo, ha ricordato la fantasiosa bugia che la donna gli aveva propinato anni prima: "Mi avevi detto che i genitori dovevano incontrarsi in un sogno!".

Tutti i genitori si trovano, prima o poi, a dover rispondere a una delle domande più temute: "Come nascono i bambini?". Alcuni tentano di semplificare la spiegazione per renderla adatta all'età del bambino. La maggior parte, invece, lavora di fantasia, tirando in ballo, fiori, api e altre metafore creative per schivare l'imbarazzo. Ma cosa succede quando un bambino cresce e scopre che la versione ricevuta non corrisponde alla realtà? È proprio quello che è accaduto a Didi, una mamma che ha visto il figlio undicenne smascherare la sua "bugia bianca" in un video che ha fatto il giro del web.

Un confronto inaspettato

Rodney, undici anni, aveva appena seguito una lezione sul sistema riproduttivo a scuola quando è tornato a casa per "affrontare la madre". Anni prima, quando aveva solo sette anni, Didi gli aveva fornito una spiegazione decisamente poetica, spiegando che per concepire un bambino i genitori devono addormentarsi e incontrarsi nello stesso sogno.

La risposta, improvvisata sul momento, era stata accolta senza sospetti dal piccolo Rodney, che l'aveva considerata una verità assoluta fino a quella lezione illuminante. Nel video condiviso su TikTok, si sente infatti Didi trattenere a stento le risate mentre il figlio le chiedeva conto della versione che gli aveva propinato fino a quale momento. Rodney, che finge di essere indignato, le ripete infatti quanto gli era stato raccontato da bambino, tra i commenti divertiti della madre.

Intervistata da Newsweek, Didi ha ammesso di aver improvvisato quella risposta senza pensarci troppo. "Quando me l'ha chiesto a sette anni, ho semplicemente detto la prima cosa che mi è venuta in mente", ha raccontato. Col senno di poi, la donna ha però ammesso di trovare la situazione decisamente divertente e di essere felice che il figlio abbia sentito il bisogno di affrontare l'argomento con lei.

Il dibattito sull'educazione sessuale

L'episodio ha acceso anche un dibattito sull'importanza dell'educazione sessuale e la necessità di saper fornire risposte ai figli anche durante l'infanzia. Se infatti il caso di Didi e Rodney si è risolto con una risata e l'apprendimento di nuove conoscenze in materia di procreazione e sessualità, in altre circostanze la mancanza di una comunicazione efficace su temi così delicati potrebbe portare a problemi ben più seri.

I bambini che non ricevono adeguate risposte da parte degli adulti, potrebbero ad esempio tentare di soddisfare le proprie curiosità su Internet, rischiando d'imbattersi in contenuti inappropriati, che a traumatizzare i piccoli, rischiano di fornire loro una visione distorta e fuorviante dell'intimità. Per questo gli esperti consigliano ai genitori di attrezzarsi fin dai primi anni per costruire un dialogo graduale ma costante su certi argomenti, così da non arrivare impreparati al momento delle fatidiche domande sull'amore e la nascita dei bebè.