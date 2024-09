video suggerito

Mamma condivide il messaggio che manda alle amiche che hanno appena partorito: "Dimmi di cosa hai bisogno e lo farò" Cameron Rogers ha condiviso il messaggio che lei manda alle amiche che hanno appena partorito. Nel testo ci sono diverse attività che lei propone loro tra le quali dormire o prendersi cura di loro stesse, mentre lei si occupa del neonato.

A cura di Sophia Crotti

Cameron Rogers, prima di avere dei bambini, e vivere così i primi giorni post-partum, fatti di visite di amici e parenti che a tutti i costi vogliono vedere il neonato, quando le sue amiche partorivano, era solita portare loro dei pasticcini o del cibo, come ha spiegato a Today.com.

“Ho sempre pensato che il cibo fosse il primo regalo necessario per riprendersi dopo la gravidanza, durante la quale spesso molto cibo non si può mangiare, ma dopo essere diventata mamma ho capito qual è il miglior regalo che si può fare ad un’amica che ha appena partorito”.

Il messaggio da mandare a chi ha appena partorito

Cameron Rogers ha raccontato di essersi scusate con le sue amiche, dopo aver avuto un bambino, per non essere stata per loro il supporto di cui avevano davvero bisogno per affrontare il post-partum. “Ho chiesto scusa ma la verità è che certe cose si comprendono davvero dopo averle vissute”.

Quindi ha condiviso in un post su Instagram un messaggio, che da ora in avanti invia alle sue amiche dopo che hanno partorito e sono tornate a casa con il bimbo. Cameron consiglia di inviarlo se si abita vicino alla persona che ha appena partorito, così da garantirle davvero flessibilità nell’orario e nella scelta.

Nel messaggio ci sono una serie di servizi che l’amica si offre di fare per la mamma, importanti da proporre perché, come spiega nel suo video, anche se l’amicizia è tanta spesso è difficile chiedere aiuto.

Domani ci sono per te dalle 12 alle 15, quindi dimmi cosa preferisci che io faccia per te, ti lascio diverse opzioni:

1. Vengo mentre tu sei con il bambino e mi occupo del bucato, di lavare i piatti, delle conserve, di cucinare, di comprare e sistemarti la spesa.

Il primo servizio che dà è per aiutare soprattutto le amiche che dopo aver partorito si sentono sopraffatte dalle esigenze del loro bambino e vogliono esserci per lui, ritenendo tutto il resto di secondaria importanza. Dire alla neomamma che si faranno le faccende per lei può davvero toglierle un enorme peso.

2. Io verrò e mi prenderò cura del bambino, mentre tu potrai dormire nella tua stanza da sola, oppure uscirai e farai qualcosa per te, o uscirai a pranzo con il tuo compagno o con una tua amica, senza il bambino.

Cameron spiega che spesso le mamme nel post-partum dimenticano di prendersi cura di sé, diventano un tutt'uno con il bambino e soffrono di solitudine, lei, quindi si offre di lasciare che si ritaglino un po’ di tempo per loro.

Le ultime due possibilità, che lei elenca, permettono alla mamma di scegliere alcune attività da fare insieme, con o senza il bambino.

3. Vengo a prenderti e usciamo a pranzo, con o senza il bambino, come preferisci!

4.Ci sediamo sul divano e chiacchieriamo o ci guardiamo un film con il piccolo.

Decidi e fammi sapere, grazie”

Il suo elenco si ferma al quarto punto, ma spiega che ci sono tantissime altre attività da poter proporre ad un’amica per aiutarla nel post-partum. La cosa importante secondo Cameron è lasciare libera scelta alla mamma, senza presentarsi a casa senza dirglielo o volendola aiutare a tutti i costi in qualcosa che a lei non serve. Anche programmarle una sorpresa, in un momento così delicato, potrebbe non essere cosa gradita, per questo è importante darle più opzioni e lasciare che scelga ciò che vuole davvero.

Cameron ha condiviso anche la risposta dell’amica alla quale ha inviato quel messaggio, la quale le ha chiesto di poter dormire mentre lei si prendeva cura del piccolo, e così ha fatto.