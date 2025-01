Padre salva i ricordi d’infanzia della figlia dagli incendi di Los Angeles: “Così un domani potrai regalarli ai tuoi bimbi”

video suggerito

Mentre gli incendi continuano a devastare Los Angeles, le fiamme non stanno distruggendo solo alberi, case e vite umane (il conto delle vittime è per ora di 10 persone), ma anche i ricordi preziosi che migliaia di famiglie hanno dovuto lasciare alle spalle durante la loro frenetica fuga dalle abitazioni circondate da fuoco e fumo. È questo il caso di un un uomo che, nel bel mezzo della catastrofe, insieme agli oggetti più preziosi e ai beni di prima necessita ha voluto portare via alcuni giocattoli legati all'infanzia della figlia.

A raccontare la toccante storia è stata la stessa ragazza, Olivia, la quale ha condiviso sui social le immagini della videochiamata con cui il padre la avvisava di aver tratto in salvo alcuni dei suoi peluche preferiti di quando era piccola. Un gesto simbolico che è subito diventato un simbolo di speranza anche in ore tanto drammatiche per la comunità di LA.

Un padre in fuga dalle fiamme

Dal martedì 7 gennaio, la contea di Los Angeles è alle prese con un devastante incendio che ha già causato una decina di vittime, ridotto in cenere centinaia di ettari di foresta e distrutto numerose case, comprese molte delle ville appartenenti alle star di Hollywood che punteggiavano le colline intorno alla città.

Tra le abitazioni minacciate dal rogo, c'era anche la casa del padre di Olivia, costretto ad una frettolosa evacuazione a causa dell'inesorabile avanzata delle fiamme. Prima di lasciare la propria abitazione, l'uomo si è quindi trovato di fronte a una scelta difficile: cosa salvare tra i ricordi e gli oggetti di una vita intera?

"Mio padre mi ha chiamato e mi ha detto che non sapeva cosa portare con sé" ha raccontato la ragazza. Così, dopo aver avviato la videocamera per mostrarsi alla figlia, l'uomo ha deciso di afferrare tutti i peluche preferiti dell'infanzia di Olivia: "Così potrai regalarli ai tuoi futuri figli" ha spiegato il genitore.

La scena è stata condivisa in un video su Instagram e TikTok dove Olivia, incapace di trattenere lacrime, ha mostrato una schermata della videochiamata con il padre mentre stringeva sorridente uno dei suoi amati orsacchiotti.

"Non avrei mai pensato di salvarli. È tutto così triste. Prego per tutti e per le loro famiglie" ha scritto nel post la ragazza, che in un altro video ha raccolto le immagini inviatele dalla madre mentre filmava per l'ultima volta tutte le fotografie di famiglia appese alle pareti e che probabilmente saranno presto perdute per sempre.

L’empatia del web

La storia di Olivia e del suo papà si unisce a quella degli oltre 180mila evacuati che hanno dovuto abbandonare le proprie case, lasciando al fuoco beni materiali e tanti ricordi di famiglia. Nei commenti, migliaia di persone hanno espresso solidarietà e ammirazione per il gesto del padre. "Questo è il miglior esempio di genitore: sicuramente spaventato, ma sempre forte per te", ha scritto un utente, seguito da numerosi altri messaggi pieni di commozione e sollievo per il fatto che sia il padre di Olivia sia alcuni dei suoi peluche d'infanzia siano riusciti a mettersi in salvo.