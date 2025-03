video suggerito

Breanna racconta la reazione del papà quando il fidanzato l’ha lasciata: “È volato da me e non mi ha mai lasciata sola” Breanna Holmes ha celebrato il suo amore per il papà raccontando di quando ha preso un volo ed è corso ad aiutarla con il trasloco, dopo che il suo compagno l’ha improvvisamente lasciata: “Si è sdraiato sul pavimento con me, per assicurarsi che avessi la forza di rialzarmi”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

credits: profilo TikTok di @bre_holmes

"So che l'amore esiste perché quando il mio compagno mi ha lasciata, mio papà ha mollato tutto, è salito su un aereo ed è venuto da me". Sono le commoventi parole con cui Breanna Holmes ha raccontato in un video diventato virale su TikTok l'amore smodato che la lega al suo papà e che si è fatto ancora più forte durante uno dei momenti più complessi della sua vita.

Il rapporto speciale papà – figlia

Holmes ha racchiuso in pochi scatti l'amore infinito che intercorre da sempre tra lei e il padre: "È sempre stato la prima persona che chiamavo quando avevo bisogno di essere ascoltata" ha spiegato lei, sottolineando come, quando il suo ex compagno ha deciso di lasciarla, obbligandola ad affrontare un trasloco a centinaia di chilometri da casa, non ha avuto dubbi su chi contattare.

La ragazza e il papà stavano al telefono ore intere, e l'uomo ascoltava la delusione e la tristezza della figlia, tra singhiozzi e parole a metà, dall'altra parte della cornetta. Stanco di sentirla così triste, all'insaputa della ragazza ha preso un biglietto aereo e si è recato da lei. "Siamo stati insieme due settimane, mi ha aiutato a fare gli scatoloni per il trasloco mentre io ero al lavoro, mi ha preparato un caffè ogni mattina e portata nei miei ristoranti preferiti, affinché riuscissi a mangiare qualcosa e soprattutto ha cercato continuamente di farmi ridere".

Nelle foto che la ragazza ha scelto per il post diventato virale, il padre ha sempre un sorriso sul volto, nell'imballare i suoi arredi, nel caricare il furgone per il trasloco e nell'accompagnarla a mangiare anche quando lei non ne aveva voglia. Holmes ha spiegato alle pagine di Newsweek che avere a fianco un uomo capace di toglierle dagli occhi la negatività della rottura che aveva offuscato la sua vista: "Ho capito chiaramente quanto fossi supportata e che potevo respirare di nuovo".

Standard alti per il futuro

La ragazza ha spiegato nel suo post che avere avuto fin dall'infanzia un uomo come suo padre a fianco, sempre disposto a tenderle una mano e in grado di fare anche l'impossibile per renderla felice, le ha sempre fatto pensare di desiderare un uomo come lui per marito.

"Si è sdraiato sul pavimento con me aspettando che stessi meglio e avessi le forze per rialzarmi, si è fatto selfie ovunque per farmi ridere, ha chiuso decine di scatoloni senza mai smettere di sorridere. È proprio questo il tipo di padre che desidero per i miei futuri figli" ha scritto la ragazza nel post.

Il suo papà, assicuratosi che la figlia stesse bene nella nuova casa, ha lasciato che tornasse alla sua vita, tornando lui per primo alla propria. Ma la figlia racconta a Newsweek che la permanenza del papà in uno dei momenti più complessi della sua vita, le rimarrà sempre nel cuore: "Mio padre lascia leggere impronte nel mio mondo, fatte di gentilezza, empatia e amore, così rare da farmi rendere conto che sono estremamente fortunata ad essere sua figlia" ha concluso la ragazza.