“Mio papà, a 6 anni dalla morte della mamma, guarda sognante una foto in cui sono ancora insieme”: il video commovente Sonia Benavente ha condiviso sul suo profilo di TikTok un commovente video che ritrae il suo papà intento a fissare con lo sguardo una vecchia foto con la moglie, mancata nel 2019. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

credits_ profilo TikTok di @soniabte2000

Sonia Benavente ha pubblicato su TikTok un video molto commovente che ritrae il padre, ad ormai 6 anni dalla scomparsa della moglie, intento a fissare lo schermo del proprio cellulare. "Mia mamma è morta improvvisamente nel sonno e mio papà non ha mai superato quel dolore" ha scritto la ragazza nella didascalia del vito registrato in una sala d'aspetto.

Il rapporto speciale tra i genitori

Ci sono amori che non finiscono mai, nemmeno quando la morte interrompe il contatto visivo e fisico tra due persone sulla terra. È il caso dei genitori di Sonia Benavente, una donna texana che ha condiviso tramite il suo profilo di TikTok l'amore immenso che a 6 anni dalla morte della sua mamma, il padre prova ancora per lei.

I due si trovano seduti l'uno accanto all'altra in una sala d'aspetto e come spesso accade, si perdono con la testa china a guardare ciascuno lo schermo del proprio cellulare, fino a che Sonia Benavente solleva lo sguardo e sbircia sul telefono del padre. La scena la commuove tanto da ritenere giusto condividerla con i suoi followers per non dimenticare mai il significato ultimo della parola amore. "Mia mamma è morta nel sonno nel 2019, è stato tutto improvviso, abbiamo scoperto poi che era malata e io non ho avuto neanche il tempo di salutarla" racconta Benavente, ricordando il giorno in cui con una chiamata è venuta a sapere che la donna più importante della sua vita non sarebbe mai più stata sulla terra. "Era amata da tutti, perché adorava aiutare gli altri, oggi manca tremendamente a me, al mio papà e a tutta la cittadina in cui abitiamo" ha concluso Sonia Benavente.

Lo sfondo del cellulare del papà

Il video postato sui social è diventato virale, raccogliendo molti consensi, ricondivisioni e commenti toccanti. Il papà di Sonia Benavente, Manuel, ritratto nel video è infatti intento a fissare lo sfondo del suo cellulare che lo ritrae felice e innamorato, abbracciato alla sua adorata moglie.

Gli utenti hanno dunque trovato uno spazio ospitale, sotto al post, nel quale rivelare le usanze dei loro genitori, sopravvissuti al partner, un uomo ha raccontato di essersi commosso trovando nel portafogli del suo papà una foto della mamma e una donna di aver dovuto trattenere le lacrime nel vedere suo padre annusare una boccetta di profumo appartenuta alla sua mamma, in grado di restituirgli, per qualche attimo, il profumo di lei. Un ultimo utente ha confessato di non riuscire a cambiare telefono, anche se questo dà segnali di cedimento, poiché al suo interno vi è l'ultima conversazione con la sua mamma. "Ho condiviso questo video anche per raccontare il nostro dolore e per dirvi di vivere ogni attimo con i vostri genitori, non dateli per scontati, oggi ci sono e domani potrebbero rimanere solo sullo sfondo del cellulare dei vostri papà" ha concluso Benavente, intervistata da Newsweek.