Decora il bagno con tartarughe marine per ricordare la moglie defunta: “A nonno non piacciono, ma lei le amava”

Un uomo ha trasformato il bagno di casa in un mondo pieno di tartarughe per onorare la moglie scomparsa, che le amava da sempre. Il progetto, nato quando lei era ancora in vita, è diventato un gesto d’amore postumo che ha fatto venire gli occhi lucidi a migliaia di utenti su TikTok.

immagine di repertorio

Un nonno ha deciso di trasformare il bagno di casa in un piccolo regno marino pieno di tartarughe, anche se lui non le ha mai amate. Lo ha fatto per lei, sua moglie, scomparsa all’improvviso, che di quelle creature era appassionata. È questa la storia diventata virale su TikTok grazie un video, girato dalla nipote, che mostra l’ambiente decorato con adesivi, tende e dettagli a tema, frutto di un progetto che la coppia aveva in mente di realizzare insieme ma che l'uomo ha scelto di finire da solo, dopo la sua morte.

Gusti diversi ma un'unico amore

Non era un progetto nato per caso. La nipote che ha condiviso il video ha raccontato che i nonni avevano gusti molto differenti in fatto di decorazioni: lui non aveva mai amato le tartarughe, mentre lei ne era appassionata. Eppure, stavano già progettando di realizzare insieme quel bagno marino. Il destino, però, li ha fermati: la nonna è morta all’improvviso alle quattro del mattino del giorno in cui avrebbero dovuto iniziare a decorare. Ma lui non si è fermato. Anzi, ha deciso di portare avanti il progetto da solo, come ultimo gesto d'amore.

Immagine di repertorio

Nel video postato dalla nipote si mostra infatti un bagno interamente dedicato all'habitat marino e alle tartarughe in particolare: adesivi sui muri, una tenda per la doccia decorata, persino il tappetino coordinato. Non un capriccio o un cambiamento improvviso di gusti, ma la volontà di realizzare un sogno che apparteneva alla sua compagna di vita. E nonostante non fosse mai stato appassionato di quel tema, il nonno ha continuato a lavorarci anche dopo la perdita, perché, come ha scritto la nipote, "voleva che fosse speciale per lei".

Amore che si rinnova nel ricordo

Il successo del video non si deve solo alla bellezza del gesto, ma al modo in cui ha risvegliato ricordi simili in tantissime persone. I commenti si sono riempiti di storie di chi ha saputo onorare chi non c’è più. Qualcuno ha raccontato della nonna che, pur non amando particolarmente i libri, ha iniziato a leggerli al marito dopo un ictus, e poi ha regalato la sua collezione ai figli. Un altro ha parlato del nonno che ha iniziato a pitturare ogni angolo della casa di viola, il colore preferito della moglie defunta.

Molti hanno scherzato sul fatto che la nonna avrebbe sorriso vedendo finalmente realizzato quel bagno che per anni era rimasto solo un sogno. Qualcuno ha però osservato che l’uomo avrebbe potuto donarle quel desiderio quando era ancora in vita. Per la maggior parte dei commentatori, però, il gesto non è il frutto di rimorso, ma un atto d'amore sincero per mantenere vivo il ricordo della persona con cui ha condiviso l'esistenza.