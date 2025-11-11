Il dolce rituale del nonno diventa virale: “Ogni volta accoglie la nipote con una coreografia di giocattoli”

Un nonno ha commosso oltre mezzo milione di utenti sui social con una dolcissima abitudine: ogni volta che la nipotina va a trovarlo, la accoglie con i suoi peluche preferiti disposti all’ingresso di casa. Un piccolo gesto che racconta la forza dei legami familiari e la magia dell’amore tra nonni e nipoti.

A Birmingham, città dell'Alabama, un nonno affettuoso ha trasformato ogni visita della nipotina in un piccolo evento speciale. Quando la piccola viene portata a casa dei nonni, all'ingresso di casa, la attendono ogni volta i suoi peluche e giocattoli preferiti, disposti come un vero e proprio comitato d'accoglienza. La scena è stata condivisa su TikTok dalla mamma della bambina, Tanner Gathof, che ha ripreso il curioso allestimento che il padre aveva appena finito di preparare per accogliere la piccola. Nei video e nelle foto pubblicate, si vedono Winnie the Pooh, Simba, Mickey Mouse e altri personaggi disposti con cura, pronti a dare il loro benvenuto, come se stessero aspettando un'amica speciale. "I nonni comandano il mondo", recita la didascalia del post.

Una tradizione nata dall'amore

Raggiunta dai cronisti di Newsweek, la madre ha raccontato che quando lei e il marito Caleb hanno impegni di lavoro, sono proprio i genitori di Tanner a prendersi cura della bambina, garantendole sicurezza, affetto e, soprattutto, sorrisi quotidiani. La donna ha però spiegato come l'impegno non pesi affatto ai suoi genitori. Anzi, il nonno in particolare non vede l'ora di occuparsi della piccola e per fare in modo che ogni visita sia speciale ha cominciato a ricreare piccole coreografie con i giocattoli per far felice la bambina.

Tanner ha scoperto questa abitudine tramite i messaggi del padre. Ogni foto dei giocattoli è accompagnata da un piccolo aggiornamento su ciò che la bambina sta facendo. Un modo dolce e, a suo modo, creativo per condividere la gioia di poter passare un po' di tempo con la nipotina. "Quando ho scoperto quello che faceva, mi ha toccato il cuore", ha raccontato Tanner. "Non sono rimasta sorpresa: questo è mio padre, sempre premuroso e completamente dedicato alla sua nipotina".

Un legame speciale tra nonno e nipote

L'uomo, affettuosamente chiamato "Poppy" dalla piccina, ha sempre avuto un ruolo centrale nella vita di Tanner e ora ripete lo stesso con la nipotina. "Chi conosce mia figlia sa che il nonno è la sua persona speciale. Ogni bambino ne ha una e per lei è Poppy", ha raccontato Tanner. Il nonno è disposto a fare qualsiasi cosa per strappare un sorriso alla nipotina, dalle coccole ai gesti più semplici, come allineare i peluche all’ingresso.

Il video condiviso su TikTok ha raccolto più di mezzo milione di visualizzazioni e centinaia di commenti di utenti commossi. Tra i messaggi più diffusi, c'è chi dichiara l'uomo "una specie in via d'estinzione" e chi celebra il ruolo dei nonni nella crescita dei nipoti: "È un'autentica benedizione vedere i propri genitori diventare nonni".