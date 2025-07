video suggerito

Madre scopre perché il figlio è tanto affezionato al pupazzo preferito: "È identico al suo papà" Osservando quanto il figlio di quasi due anni fosse legato al suo giocattolo preferito, una mamma americana ha scoperto che quel pupazzo aveva un'incredibile somiglianza con il papà del bambino: vestiti con lo stesso look sono due gocce d'acqua.

I bambini, si sa, tendono ad affezionarsi ai loro giocattoli e a portarli con sé. Alcuni offrono un semplice intrattenimento, mentre altri diventano veri e propri oggetti transizionali, capaci di dare conforto e di sostituire in parte la relazione con il genitore. Lo ha capito bene Rebecca Hill, una mamma della Pennsylvania, che osservando meglio il pupazzo che il figlio più piccolo stringeva sempre in mano ha intuito che celava un legame speciale con il padre. La donna ha poi condiviso la sua scoperta sui social con un filmato dalla didascalia decisamente eloquente: "Quando il giocattolo preferito di tuo figlio si rivela essere tuo marito sotto mentite spoglie".

Un regalo come tanti, ma con un significato speciale

Come raccontato dalla stessa Rebecca al sito Newsweek, la madre aveva scelto per il suo bimbo di 20 mesi un set di camioncini per assecondare la sua passione per i veicoli giocattolo. Nei primi giorni il piccolo era subito sembrato entusiasta del camion, ma ben presto la sua attenzione iniziò a concentrarsi solamente sul pupazzetto dell’autista. "Si portava in giro quell’omino ovunque", ha raccontato Rebecca che, incuriosita, ha deciso di scattare qualche foto e girare un breve video mentre il figlio sonnecchiava abbracciato al giocattolo. È stato proprio in quel momento che ha avuto l’intuizione: il pupazzetto somigliava in modo sorprendente al papà del bambino.

Quando Rebecca ha mostrato il video al marito, anche lui è rimasto stupito. "Era scioccato quando ha notato le somiglianze e si è sentito davvero orgoglioso vedendo il nostro bimbo così affezionato a quel pupazzetto", ha spiegato la donna. La scoperta ha dato vita a un’idea divertente: realizzare un video su TikTok per mettere a confronto il giocattolo con il papà in carne e ossa, vestito con abiti praticamente identici. Il risultato è stato un successo virale. Il filmato ha superato i 2,5 milioni di visualizzazioni, facendo sorridere migliaia di utenti. Rebecca ha raccontato che, pur non parlando ancora molto, il figlio si illumina di gioia guardando il video, ridendo e sorridendo ogni volta.