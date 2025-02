video suggerito

Nipote mostra sui social l'oggetto che un nonno con demenza non ha mai smesso di portare con sé: "Questa è tua nonna" La demenza ha ormai cancellato quasi tutti i ricordi dell'uomo, tranne l'amore infinito che lo ha sempre legato alla moglie: "Mio nonno confonde tutti i nomi dei nipoti e dei suoi figli, ma mai quelli di mia nonna".

Una piccola fotografia nascosta nel portafoglio è diventata il simbolo di un amore che non ha paura della malattia. A raccontare questa storia è stata Amy Roberts, una ragazza di Liverpool che da qualche anno si prende cura del nonno, Robert, affetto da demenza.

Amy, che ha assistito con i propri occhi alla regressione subita dal nonno a causa della malattia, ha infatti raccontato sui social come nella quotidianità di Robert ci sia un dettaglio che, nonostante la scomparsa di gran parte dei ricordi vissuti, continua a tenere l'uomo ancorato alla sua vita: l’immagine di una donna giovane e sorridente, che Robert porta sempre con sé.

L'immagine, ha raccontato la nipote al sito di Newsweek, non è ovviamente un’immagine qualsiasi, ma una fotografia che ha immortalato Irene, la sua amata moglie, scomparsa nel 2019. Nonostante la foto in bianco e nero sia ormai sbiadita e consumata dal tempo, il suo significato è infatti rimasto intatto.

Il declino dopo la morte della moglie

La morte di Irene, che ha segnato la fine di un amore durato decenni, ha infatti avuto un impatto profondo su Robert, accelerando il peggioramento della sua condizione mentale. Amy ha ricordato che, subito dopo la scomparsa della nonna, Robert non riusciva a comprendere appieno la perdita, continuando a parlare di lei come se fosse ancora presente. Ed è stato proprio in quel periodo che è arrivato il tanto temuto verdetto che ha certificato la demenza del nonno.

Nonostante le difficoltà, Robert ha continuato a vivere con la sua famiglia per un po’, ma presto è stato necessario affidarlo a una struttura di cura specializzata. Oggi, l'uomo vive in una casa di riposo, dove ha trovato una nuova routine e persino un amico con cui divertirsi.

Nonostante il cambiamento, Amy ha raccontato come il nonno abbia imparato ad adattarsi e a godere della sua vita quotidiana, seppur con qualche difficoltà. Ogni tanto i nipoti lo portano a pranzo fuori o per una birra, occasioni che Robert apprezza molto, portando con sé il suo portafoglio pieno di soldi, che in realtà sono solo banconote finte. "I baristi del pub gli permettono di darli come se stesse ancora pagando la sua pinta, e poi paghiamo sempre il conto correttamente quando ce ne andiamo", ha spiegato Amy.

Un ricordo che resiste al tempo

È stato proprio in una di queste occasioni che Amy ha notato una foto tra le banconote finte nel portafoglio del nonno. Era un’immagine di una donna giovane e affascinante, in costume da bagno. Quando ha chiesto a Robert chi fosse, la risposta è stata tanto semplice quanto commovente: "Quella è tua nonna, la mia Irene".

Amy ha condiviso la scoperta in un video su TikTok, sperando di poter veicolare un messaggio prezioso: nonostante le difficoltà della demenza, le persone affette dalla malattia sono ancora in grado di riconoscere chi è davvero importante per loro.