"Così ho conosciuto il mio secondo papà": la storia di Anna e Marc raccontata sui social Una diciannovenne argentina ha celebrato lo speciale legame con il patrigno ripercorrendo su TikTok la storia del loro rapporto attraverso una serie di fotografie: "È stato il papà di cui avevo bisogno e il marito che mia mamma meritava".

Un racconto di amore familiare ha emozionato milioni di persone quando Anna Vidal Miceli Pohl, una giovane di 19 anni di Buenos Aires, ha condiviso su TikTok la sua storia di rinascita familiare insieme a Marc, l'uomo tedesco di cui sua madre si è innamorata dopo la morte del primo marito, nonché padre biologico della ragazza.

Anna ha infatti voluto omaggiare lo splendido rapporto con il patrigno condividendo sui social la loro storia. In una gallery fotografica postata su TikTok, la giovane ha condiviso una serie di immagini, ciascuna corredata da una breve didascalia che sintetizzava lo stato d'animo provato dalla bambina nel periodo in cui la fotografia veniva scattata. Attraverso lo scorrere delle immagini, Anna ha così raccontato l'evoluzione del suo rapporto con Marc, passato dall'essere un estraneo a diventare padre che Anna non sapeva di desiderare.

Un incontro inaspettato

Nel 2009, quando aveva appena tre anni, Anna perse il padre biologico. La madre, allora venticinquenne, si ritrovò ad affrontare la vita e la maternità da sola. Un giorno però, la donna incontrò a una mostra d'arte Marc, un ventiseienne tedesco che a stento parlava lo spagnolo. Nonostante le difficoltà linguistiche però, i due iniziarono subito a frequentarsi e Anna fece la conoscenza di quello strano uomo che parlava in modo buffo.

"Abbiamo ancora delle foto di quel giorno" ha ricordato la ragazza al sito Newsweek, definendo quel momento il primo "ricordo chiave" con Marc. Inizialmente la bambina era piuttosto scettica nei confronti di questo estraneo, ma man mano che la relazione tra Marc e la madre iniziava a farsi sempre più seria, anche il rapporto tra Anna e il futuro patrigno iniziò a fiorire.

Un nuovo inizio

Quando sua madre annunciò l’intenzione di sposare Marc però, Anna si trovò a fare i conti con emozioni contrastanti. Alla fine però, fu lei stessa, superando le esitazioni, a chiedergli se potesse chiamarlo papà: "Mi trattava come una figlia e l’amore che aveva per me era innegabile".

Il matrimonio segnò l’inizio di una nuova avventura. La famiglia si trasferì dalla natìa Argentina alla Germania. Un mondo nuovo per un nuovo inizio. Certo, per una bambina di quattro anni, fu un periodo di grandi cambiamenti, dalla perdita del padre al trasferimento, passando per l’incontro con Marc e il matrimonio. Nonostante tutto, però, Anna ha ricordato come i suoi genitori facessero di tutto per garantirle un ambiente sicuro e sereno.

Un legame indissolubile

Nel corso degli anni, Marc si è rivelato una presenza costante e amorevole, facendo tutto quello che un papà amorevole farebbe per la propria figlia: ha preparato torte di compleanno, partecipato alla laurea di Anna, e scattato un sacco di selfie a grandangolo, diventate ormai un simbolo del loro rapporto.

Quando nacque il fratellino tanto desiderato da Anna, il legame con Marc si rafforzò ulteriormente. "È l’uomo che mi ha cresciuta, che mi ha amato incondizionatamente," ha detto, sottolineando come il loro amore reciproco sia ormai immutabile.

Pur serbando nel cuore il ricordo del suo papà biologico, la ragazza ormai considera Marc come un padre a tutti gli effetti, vedendo in lui un punto di riferimento cui rivolgersi quando ha un problema e un meraviglioso compagno d'avventura con cui condividere i momenti più importanti della vita.

Un'adozione e milioni di cuori conquistati

Nel 2023, Marc ha adottato ufficialmente Anna, coronando il percorso della loro famiglia. Il TikTok che racconta questa storia ha raccolto quasi 12 milioni di visualizzazioni, con migliaia di commenti di persone che hanno condiviso esperienze simili di famiglie ricomposte. Anna, sorpresa ed emozionata per l'effetto sortito dal suo post, ha nuovamente ringraziato Marc e sua madre per essere riusciti nell'impresa di colmare un vuoto che avrebbe potuto segnarne l'infanzia: "So quanto sono fortunata ad avere due genitori così amorevoli e straordinari".