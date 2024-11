Figli sereni e sicuri se? Per il filosofo esiste una domanda per capire se lo sono davvero

video suggerito

Secondo scrittore Alain de Botton esiste una domanda precisa da rivolgere ai bambini per capire se hanno maturato una sufficiente autostima e fiducia nei propri mezzi: "I bambini che desiderano la fama spesso sono molto insicuri"

Lo scrittore e filosofo svizzero (ma naturalizzato britannico) Alain de Botton ha rivelato un semplice metodo per valutare l’efficacia dell’educazione che si sta dando ai propri figli. In un’intervista al podcast "20VC" condotto da Harry Stebbings, De Botton ha spiegato come una sola domanda possa svelare se si sta crescendo bambini fiduciosi e sicuri di sé.

La domanda rivelatrice

Secondo De Botton, la chiave per valutare il successo educativo sta nel chiedere ai propri figli se desiderano diventare famosi. Per il filosofo, una delle prove di un'educazione soddisfacente e capace di fornire i giusti riferimenti ai piccoli è data dal fatto che il bambino non senta il bisogno di fama né necessiti di avere l'attenzione sempre su di sé.

Questo perché la ricerca di fama potrebbe essere un segnale di insicurezza e di mancanza di validazione interiore. Quando un bambino ha ricevuto abbastanza supporto e amore, ha spiegato De Botton, non sente il bisogno di cercare riconoscimento da sconosciuti.

La trappola della fama

De Botton ha approfondito il tema spiegando che i bambini ben educati tendono a essere soddisfatti di essere conosciuti e apprezzati solo da un piccolo gruppo di persone di cui si fidano, identificato generalmente con i genitori, i parenti e gli amici stretti. Secondo l'intellettuale, i bambini equilibrati di solito non hanno bisogno di un pubblico vasto e sconosciuto per sentirsi importanti.

L'autore ha anche sottolineato come la sete di fama derivi non tanto dal desiderio di ottenere vantaggi e benessere economico, ma dal fatto che simili status possano in qualche modo far guadagnare loro amore e riconoscimenti da parte del prossimo. Eppure, ricorda De Botton non sempre il successo porta i risultati desiderati. Anzi, al contrario, spesso attira invidia, critiche e ulteriori insicurezze. Insomma, il messaggio del filosofo è chiaro: la ricerca di approvazione esterna non dovrebbe essere l’obiettivo finale di una buona educazione.

La reazione del pubblico

Il video dell'intervista è diventato virale su TikTok, totalizzando oltre 2,5 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. Le reazioni sono state contrastanti: alcuni utenti hanno concordato con De Botton, sostenendo l'importanza che i bambini trovino le proprie sicurezze dentro di sé e non da impressioni ed elogi esterni. Altri invece hanno difeso il desiderio di volere un po' più attenzione, considerandolo come un elemento normale dell'infanzia.

Il dibattito resta aperto, ma il filosofo ha comunque invitato i genitori a riflettere su come stiano aiutando i propri figli a trovare sicurezza e valore in se stessi, piuttosto che cercare approvazione nel mondo esterno.