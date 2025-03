“Quando i miei figli viaggiano in aereo li seguo da casa”: il commovente video di un papà

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Credits: profilo TikTok di @shannen9615

Ci sono alcune abitudini che i genitori non perdono mai, neanche quando i loro figli ormai sono grandi e non necessitano più di quello sguardo protettivo costante su di loro: è il caso del papà di Shannen Donaldson, che quando sa che i figli sono in volo, non riesce proprio a staccare gli occhi dallo schermo.

Il video virale su TikTok

Shannen Donaldson nella vita non ha avuto la possibilità di prendere molti aerei, dunque ogni volta che sale su un velivolo il cuore gli si chiude in una morsa. Lo stesso sentimento, però, è quello che prova quando ad essere in volo sono i suoi figli: "Papà non riesce a respirare tranquillo finché non è certo che siamo atterrati" spiega la figlia a Newsweek. Dunque l'uomo, conosciuto il numero di volo dei figli e la traiettoria, si mette dinnanzi allo schermo e osserva l'aereo librarsi in volo, percorrere rotte, anche molto lunghe e poi atterrare all'aeroporto di destinazione.

Il video che ritrae l'uomo non allontanarsi un secondo dal pc mentre suo figlio parte dalla Turchia per raggiungere l'Irlanda del Nord, in breve è diventato virale, raggiungendo quasi 700.000 visualizzazioni. "Il linguaggio di amore di mio padre è questo: non perdere di vista, dai radar, l'aereo su cui si trova uno dei suoi figli".

Un papà presente ma mai assillante

"Mi commuove l'idea di avere un papà che anche se ormai abbiamo quasi trent'anni si occupa con sincera dedizione della nostra sicurezza" spiega la figlia che riesce dunque a muovere passi sicuri nella vita, forte dello sguardo vigile del papà, pronto a supportarla. Tuttavia la donna spiega che il papà con lei e i fratelli non è mai stato assillante, non ha mai chiesto loro, una volta usciti di casa, di contattarlo con frequenza o spiegargli tutti gli spostamenti: "Ma quando si tratta della nostra sicurezza è da sempre in prima linea". L'uomo infatti, quando i figli erano adolescenti si offriva sempre di accompagnarli e andarli a prendere, attendendo con ansia il loro ritorno.

I commenti al video virale fanno pensare che siano tanti i padri così attenti ai loro figli, tra loro spunta quello di un'assistente di volo che racconta di come il padre sia in pensiero ad ogni suo volo e ne osservi attentamente decollo e atterraggio. Anche le madri hanno detto la loro sotto al video, confermando di fare lo stesso quando i figli decidono di viaggiare oltre oceano. "Se non mando un messaggio a mio fratello quando sono atterrato mi tempesta di chiamate, è il suo modo per dirmi che mi ama" commenta un altro utente.

Da un lato la paura irrazionale del volo, dall'altra il desiderio di protezione per i propri figli, la viralità di questo video dimostra che non ci si stanca mai di sentirsi protetti da mamma e papà.