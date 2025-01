video suggerito

Tenere impegnato il figlio in aereo senza usare gli schermi: la sfida di un papà diventa virale Una giovane coppia di genitori ha recentemente mostrato sui social il vasto assortimento di oggetti utilizzati durante i viaggi in aereo per far giocare il loro bimbo di 18 mesi. I passatempi preferito? Pezzi di spago, cannucce e un metro a nastro.

Nell'epoca dell'intrattenimento digitale, dove basta un tablet per assicurarsi che un bambino rimanga zitto e buono per tutta la durata di un viaggio in aereo, una coppia di giovani genitori americani ha deciso di andare controcorrente e dare fondo alla propria creatività per escogitare ogni volta qualche passatempo divertente per distrarre il loro piccolo senza ricorrere a schermi o aiutini tecnologici.

Testimone di questo approccio è un video pubblicato tempo fa da Ashley Cassidy, madre della coppia, che in un divertente post su TikTok ha mostrato tutti gli insoliti oggetti preparati dal marito per intrattenere il loro bimbo di 18 mesi in uno spazio ristretto come quello di un aereo, indicando anche il tempo che il piccolo ha dedicato a ciascun gioco fai-da-te.

Una scelta educativa e le sue sfide

Ashley Cassidy e suo marito non sono nuovi a simili avventure, avendo affrontato il primo volo già quando il piccolo aveva solo tre mesi. "Ero molto nervosa per quel viaggio", ha raccontato Ashley al sito di Newsweek, spiegando come il timore più grande fosse quello di disturbare gli altri passeggeri durante il volo. Nonostante un piccolo momento di crisi, l'esperienza si è rivelata però molto meno problematica del previsto grazie anche alla comprensione mostrata dagli altri passeggeri a bordo, molti dei quali erano genitori a loro volta.

Quando il bimbo è diventato un po' più grandicello, la coppia ha deciso che avrebbe continuato comunque a viaggiare, evitando però di ricorrere a tablet o smartphone per evitare quell'effetto "ipnosi" che se da un lato aiuta a mantenere calmo il piccolo, dall'altro ne assorbe ogni attenzione e finisce per estraniarlo dall'esperienza che sta vivendo. Così, ben consapevole di aver scelto la strada più difficile, il marito di Ashley ha iniziato a trasformarsi in un vero maestro dell'intrattenimento, cercando di ideare quante più soluzioni originali per catturare l'attenzione del piccolo.

Un kit creativo per affrontare il volo

Nel video condiviso su TikTok, il volenteroso genitore è stato ripreso mentre sfoderava un assortimento di oggetti casalinghi trasformati in giochi improvvisati. Tra gli strumenti utilizzati per intrattenere il bambino durante un volo di 90 minuti da Los Angeles all'Arizona c'erano un mini gioco di basket, un kit di cannucce fai-da-te, un nastro adesivo blu e persino un metro a nastro, che poi si è rivelato il passatempo più apprezzato, tenendo impegnato il piccolo per ben nove minuti.

"Preparare le attività è la specialità di mio marito", ha spiegato Ashley, sottolineando come ogni viaggio della famigliola sia ormai accompagnato da un certo numero di sorprese piuttosto creative. L'approccio del padre si basa infatti sull'utilizzo di oggetti comuni – come la metà di uno spazzolino elettrico o del semplice spago – che oltre ad essere facili da reperire, stimolano la curiosità del bambino, dimostrando come non servano strumenti sofisticati per creare momenti di intrattenimento efficace.

Una lezione di empatia

Commentando l'inaspettato successo del suo post, ormai visto da più di due milioni di utenti, Ashley ha espresso ammirazione per tutti i genitori che affrontano i viaggi aerei con bambini piccoli, definendoli coraggiosi e promotori di avventura. A chi critica la presenza di bambini sugli aerei, invece, la mamma ha suggerito ironicamente di investire in cuffie con cancellazione del rumore, ricordando l'importanza di mostrare tolleranza ed empatia verso le difficoltà degli altri.