Il video della bimba di 5 mesi che si scusa con i passeggeri del volo diventa virale: “In realtà era stata buona” Un video diventato virale mostra la piccola di appena cinque mesi, “scusarsi” con gli altri passeggeri dopo un volo di oltre otto ore. A postarlo è stata la madre, Hannah , che con ironia ha raccontato le sfide (e le tenerezze) del viaggiare con due gemelle neonate: “Anche con due bimbe non vogliamo rinunciare a viaggiare”. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

Volare con bambini piccoli può essere una sfida, tanto per i genitori quanto per i passeggeri che condividono le stesse ore in volo. Eppure, a volte basta un sorriso per trasformare il ricordo di un viaggio complicato in un momento tenero e condiviso. È quello che è successo ad Hannah, mamma di due gemelle di cinque mesi, che ha pubblicato su Instagram un video in cui una delle sue figlie "chiede scusa" ai passeggeri dopo un lungo volo. Il filmato, diventato virale, ha conquistato migliaia di persone, regalando una finestra dolce e ironica su cosa significhi viaggiare con bambini piccoli.

Una famiglia tra due continenti

Hannah è originaria di Londra, mentre il marito Joseph viene dalla città di Cleveland, in Ohio. Insieme formano una giovane famiglia internazionale, oggi arricchita da due gemelle di cinque mesi. Nonostante la vita con due neonate sia tutt’altro che tranquilla, i due genitori hanno deciso di non rinunciare alla voglia di viaggiare. "Abbiamo scelto di continuare a volare anche con le bambine piccole, senza farci scoraggiare", ha raccontato Hannah al sito di Newsweek. Un messaggio che sembra voler normalizzare la fatica di tanti genitori in viaggio, senza però rinunciare all’ironia.

Il video pubblicato a fine maggio su Instagram mostra Joseph che tiene in braccio Ava, una delle gemelline, vestita di rosa e sorridente, mentre saluta i passeggeri in uscita da un volo di otto ore da Londra ad Atlanta. Una scena semplice, ma carica di significato. La scritta sovrapposta al video recita: "Le abbiamo detto che doveva scusarsi di persona con tutti per quello che ha fatto passare loro durante il volo".

Dietro le quinte del volo

Hannah ha spiegato che il viaggio in questione era stato in realtà piuttosto tranquillo. "Le bambine non erano state troppo agitate, ma mentre aspettavamo passeggino e seggiolini, Ava continuava a sorridere ai passeggeri in uscita. Così ho pensato di filmare la scena, come se fosse un modo per scusarsi", ha rivelato la madre. Lo stesso non è però avvenuto per il volo di ritorno, durante il quale le bimbe si sono innervosite e hanno fatto i capricci per tutta la durata del viaggio: "Quello sì che era da documentare!"

Calmare i bambini durante un volo: i consigli pratici

L’aereo, con i suoi spazi angusti e la necessità di restare il più possibile fermi, è un ambiente poco adatto ai bambini piccoli, che per natura faticano a stare tranquilli molto a lungo. Tenerli sereni durante il volo, soprattutto senza ricorrere continuamente a tablet o smartphone, può diventare una vera sfida. Ma con qualche accorgimento, è possibile affrontarla con successo.

Gli esperti consigliano ad esempio di cominciare a prendere qualche precauzione fin dal momento della pianificazione del viaggio, prenotando con largo anticipo in modo da poter ottenere tutti i posti vicini e far sedere i piccoli sopra i due anni (prima di questa soglia i bimbi rimangino in braccio al genitore) o in mezzo a mamma e papà o vicino al finestrino. Da evitare invece i sedili vicino ai bagni o alle zone di passaggio. Molto utile anche optare per un abbigliamento adeguato (l'aereo spesso è un luogo freddo e una copertina o una maglietta extra potrebbero mettere a proprio agio i bimbi) e ricordarsi di portarsi dietro qualche stuzzichino per placare gli eventuali attacchi di fame. Infine, per ciò che riguarda l'intrattenimento, matite e fogli da disegno rimangono un grandi classico, così come i libri illustrati (non quelli musicali) o il pupazzo preferito. Anche con queste attenzioni, l'interazione con i genitori rimane comunque fondamentale per tranquillizzare i bimbi e fare in modo che continuino a rimanere a loro agio per tutta la durata del volo.