Passeggera racconta “il peggior volo della sua vita” seduta vicino a un bimbo: “La madre era impreparata”

Un volo si trasforma in un incubo per una viagguiatrice seduta accanto a un bimbo piccola e alla madre che non si è dimostrata in grado a gestirlo. Calci, urla e capricci hanno reso il viaggio estenuante per tutti gli altri passeggeri, ma il racconto su TikTok divide: c’è chi accusa la donna di scarso impegno e chi invece invita a mostrare comprensione verso le difficoltà dei genitori in viaggio.

Un viaggio in aereo può trasformarsi in una prova di resistenza quando a bordo sale un bambino piccolo. È quanto accaduto a una viaggiatrice che, in un video pubblicato su TikTok, ha raccontato la sua "peggiore esperienza di volo" seduta accanto a una madre e al figlio di circa un anno e mezzo, ribattezzato per privacy con il nome "Spencer". La donna, a sua volta madre, ha chiarito subito: "Non era colpa del bambino. Era annoiato, cercava di intrattenersi. Il problema è stata una mamma del tutto impreparata".

Un viaggio iniziato in salita

I primi segnali di difficoltà sono arrivati già prima del decollo, quando il piccolo Spencer ha rifiutato di stare seduto e di tenere allacciata la cintura la cintura. L'ostinazione del bimbo era però solo il preludio a una situazione che sarebbe rapidamente degenerata, con calci continui al sedile davanti, il tavolino che si alzava e abbassava senza sosta, riviste estratte dalla tasca e sparse ovunque. "La madre non l'ha corretto una sola volta", ha spiegato la passeggera, raccontando di aver provato compassione per chi sedeva davanti al bimbo, bersaglio diretto dei colpi.

Ciò che ha colpito maggiormente la viaggiatrice è infatti stata la mancanza di qualunque tentativo di distrazione o intrattenimento. Nessun gioco, nessun libro, nessun tablet, nessun "Piano B" per fare in modo che il piccolo si calmasse o trovasse altro da fare. "Era come se si aspettasse che Spencer restasse immobile senza fare nulla", ha commentato. L’unica frase ripetuta durante tutto il viaggio sarebbe stata un monotono (e inutile) "No, Spencer, non lo fare", che però non veniva mai seguito da un tentativo concreto di contenere l'esuberanza del bimbo. Persino l'arrivo di uno yogurt, che sembrava poter calmare il bambino, si è trasformato in un disastro: il contenuti del vasetto è stato infatti subito rovesciato e spalmato sul tavolino, tanto da richiedere l'intervento del personale di bordo.

Il bisogno di attenzione

Secondo il racconto, il bambino non cercava altro che qualcuno disposto a giocare con lui. A un certo punto ha iniziato a toccare la vicina di posto, come a chiedere una qualche forma di interazione. "Cercava disperatamente di essere intrattenuto", ha spiegato la donna, che alla fine ha provato a coinvolgerlo in un piccolo gioco di battimani. Per qualche minuto Spencer ha riso e si è calmato: "È stato l’unico momento in cui si è comportato bene".

La polemica sui social

Il video condiviso su TikTok ha diviso l’opinione pubblica. Molti utenti hanno espresso sostegno alla passeggera, criticando l’assenza di preparazione della madre o raccontando di essere sempre intervenuti quando i propri figli disturbavano gli altri passeggeri. C'è però chi ha invitato alla cautela nel giudicare. Alcuni commenti hanno sottolineato che dietro l'atteggiamento della madre potevano nascondersi situazioni personali difficili, come un viaggio forzato per motivi di salute o di lutto. "Non puoi sapere cosa stava passando quella donna", ha ricordato un utente, invitando a offrire supporto invece di giudicare. La stessa viaggiatrice ha infatti riconosciuto che la madre appariva molto affaticata, ma ha ribadito che ciò che ha reso il volo insostenibile non era l’energia del bambino, bensì l'assenza di tentativi di coinvolgerlo o calmarlo. "Se avesse almeno provato, sarebbe stato diverso. Io stessa avrei cercato di aiutarla", ha detto.