“Troppa attesa a bordo”: l’ex hostess spiega perché i bimbi piccoli dovrebbero imbarcarsi per ultimi

Il pre-imbarco in aeroporto è una delle attenzioni più apprezzate dai viaggiatori che si spostano con bambini piccoli al seguito. Salendo a bordo prima di tutti gli altri, una mamma o un papà con un bebè hanno tutto il tempo di sistemarsi con agio e fare in modo che il volo sia il più confortevole possibile. Secondo qualcuno però, questo riguardo non sarebbe affatto un vantaggio. In un video postato qualche settimana fa su TikTok, un'ex assistente di volo ha spiegato che, secondo lei, i genitori dovrebbero essere gli ultimi a imbarcarsi. "Lo so, non prendetevela con me", ha scritto l'ex hostess che sui social si firma come Laura (@laurainsouthflorida). "Come assistente di volo ho visto molte cose e mi sono fatta delle idee".

L'inconveniente del pre-imbarco: un'attesa che stressa tutti

Nella didascalia a un breve video che mostra il figlio Oliver nel passeggino, Laura spiega che ogni volta che viaggia con il bambino e sfrutta il pre-imbarco, si ritrova a passare quasi mezz'ora con il bambino già legato al sedile, fermo e senza possibilità di muoversi, mentre il resto dei passeggeri sale lentamente a bordo. "All'inizio sta bene per dieci minuti, poi basta. Finita. E non abbiamo ancora nemmeno lasciato il gate", racconta. Come se non bastasse, le persone che passano davanti al loro posto spesso fanno smorfie al piccolo come se fosse "un'attrazione da zoo", aumentando il nervosismo generale.

Secondo Laura, il vero problema risiede proprio nell'attesa estenuante che non di rado porta le famiglia a perdere la calma ancora prima della chiusura dei portelloni del velivolo. Il consiglio di Laura è quindi molto semplice: "Salite per ultimi. Sedetevi. Decollate subito. Il bambino non noterà nemmeno la differenza".

L'alternativa suggerita dai genitori

Nei più di 4.000 commenti, molti genitori hanno espresso la propria opinione nei confronti dell'originale punto di vista dell'ex hostess. Molti hanno commentato il video esprimendo qualche perplessità, sottolineando come il pre-imbarco sia fondamentale soprattutto quando il genitore è da solo e si trova a dover sistemare ingombri come il passeggino o la navicella per neonati. In casi del genere, infatti, salire per primi consente di mettere tutto a posto senza la pressione di avere una fila di altri passeggeri che attende nel corridoio.

Qualcuno ha anche proposto delle alternative intermedie. Una delle più apprezzate prevede una divisione dei compiti tra i genitori: uno potrebbe salire prima per sistemare bagagli, seggiolini e tutto il necessario, mentre l'altro attende a terra con il bambino e può imbarcarsi all'ultimo, lasciando che il piccolo si muova e sfoghi le energie per poi trascorrere un volo più tranquillo.