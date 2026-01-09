Il trucco della “playlist della cacca” per evitare i capricci mattutini: il video di una mamma diventa virale

Una ricerca mirata su Spotify ha trasformato il dramma del risveglio in un gioco di risate e canzoni improbabili. L’idea è stata di una madre inglese che ha condiviso il trucchetto sui social, diventando subito virale.

Ogni genitore sa bene quanto possa essere difficile convincere i propri figli a prepararsi per andare a scuola, tra occhi assonnati, mugolii continui e movimenti di una lentezza esasperante, soprattutto per chi ha i minuti contati per andare al lavoro. Una madre inglese, però, ha deciso di aggirare il problema affidandosi alla musica, anche se con un approccio decisamente creativo. Niente sigle dei cartoni animati o rilassanti brani di musica classica, ma una ricerca su Spotify con una parola chiave molto particolare.

"Mio figlio non voleva saperne di alzarsi dal letto", ha raccontato su Instagram Laura Jane Williams, mamma e scrittrice di romanzi e libri per ragazzi. Quando però ha proposto al bimbo di ascoltare una playlist suggerita dalla keyword "cacca" (poo in inglese), l'entusiasmo ha improvvisamente invaso la stanza, rendendo il piccolo collaborativo e ben disposto a iniziare la giornata.

La svolta mattutina grazie alla pupù

Williams ha spiegato che suo figlio non aveva preso bene il rientro a scuola. Il bambino era scontroso, faticava a svegliarsi e il secondo giorno post-vacanze di Natale si rifiutava categoricamente di uscire dalle coperte. A nulla erano valsi i tentativi di "corruzione" sotto forma di cinque minuti extra per giocare ai videogiochi o piccoli "trattamenti spa" con candele in bagno, una coccola solitamente molto apprezzata dal piccolo.

A un certo punto, quasi per gioco, Williams decide di cambiare strategia, proponendo un po' di musica per rendere il risveglio più leggero. I primi tentativi vanno a vuoto e il bimbo sembra rifiutare perfino i suoi generi musicali preferiti, come il pop commerciale e le canzoni marinaresche (che in Gran Bretagna sono sempre molto apprezzate). All'improvviso ecco però l'idea che ribalta la situazione."E se cercassimo ‘poo' su Spotify? Ascoltiamo delle canzoni sulla cacca?".

Il risultato, strano, ma vero, non tarda ad arrivare. Niente più musi lunghi e capricci, ma risate allegre, buonumore e persino la disponibilità a vestirsi di propria iniziativa, una conquista che solo chi si trova ogni giorno a lottare con i figli per uscire a un orario decente sa quanto possa essere preziosa. "Tutto questo grazie alla poo playlist", ha affermato Laura nel video che pubblica su Instagram.

Un trucco utile per i genitori

Williams, che per deformazione professionale si è detta sempre molto attenta all'osservazione dei comportamenti infantili, ha raccontato all'HuffPost UK di aver voluto condividere il video per offrire uno spunto di riflessione, per quanto divertente. Grazie al "trucco della cacca", la solita resistenza del mattino si era sciolta in pochi secondi, e questo, ha spiegato, le è sembrato "onestamente utile" per altri genitori. Anche perché, ha ammesso, i capricci mattutini sono per molte madri e molti papà un ordigno emotivo che ogni volta rischia di guastare la giornata appena cominciata.

Nei commenti, infatti, il pubblico si è subito riconosciuto, con decine di genitori che hanno definito l'idea "geniale", promettendo di provarla a casa. Tra i molti messaggi, c'è poi chi opta per un po' ironia: "Chissà se funzionerà anche per me, che ho 52 anni e sono un freelance".