video suggerito

Quali sono i posti migliori per bambini e famiglie che viaggiano in aereo? Il parere degli esperti Esistono sugli aerei alcuni posti particolarmente adatti a bambini e famiglie. Vicino al finestrino o all’inizio del velivolo, ecco i posti migliori per i più piccoli in volo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Viaggiare in aereo con un bambino può non essere semplice. Infatti fioccano sui social video di passeggeri infastiditi dai pianti dei più piccoli, poco tolleranti nei confronti di chi può essere spaventato dall’esperienza, può essere molto stanco dopo ore di volo o si comporta semplicemente per quello che è: un bambino.

Per cercare di rendere il volo il più confortevole possibile per il bimbo si possono seguire diversi escamotage: viaggiare di notte o negli orari in cui fa il riposino, portare dei giocattoli con cui intrattenerlo, degli snack per i viaggi più lunghi o dispositivi digitali per fargli guardare i cartoni animati.

Ma alcuni esperti di viaggi, alle pagine dell’Huffpost, hanno rivelato quali sono i posti migliori sul velivolo per garantire al piccolo una meravigliosa esperienza di volo.

Il posto vicino al finestrino

Il primo consiglio degli esperti arriva da Jurga Rubinovaite responsabile di un’agenzia di viaggi che organizza esperienze per le famiglie.

“Seduti vicino al finestrino i bambini possono perdersi con lo sguardo tra le nuvole, in questo modo eviteranno capricci o pianti” ha spiegato all’Huffpost.

In secondo luogo, per l’organizzatrice di viaggi, il lato finestrino permette di avere una superficie in più sulla quale appoggiarsi per riposare in aereo. Quindi se al piccolo ciondolerà la testa per il sonno potrà appoggiarsi alla parete dell’aereo e fare sonni tranquilli.

Prenotare un’intera fila

I posti degli aerei che fanno tratte nazionali o brevi sono organizzati in file composte da tre posti vicini. Rubinovaite consiglia di acquistare per tutti i membri della famiglia i posti vicini e pagare dunque il sovrapprezzo per questa opzione.

“Se si viaggia con un bambino consiglio di riservare a lui il posto vicino al finestrino e ai due genitori di occupare il posto centrale e quello verso il corridoio, se i figli sono 3, invece è consigliabile che 2 di loro occupino una fila con un genitore e il terzo figlio la fila a fianco o davanti con l’altro genitore”.

Avere vicino i propri genitori o adulti di riferimento permette ai piccoli di sentirsi sicuri anche in caso di turbolenze.

Posti spaziosi per i viaggi lunghi

L’ultimo consiglio riguarda invece le tratte più lunghe che alcune famiglie fanno in aereo, per raggiungere le località di vacanza. Ovviamente, spiega l’esperta, non tutti possono permettersi dei posti in business class, anche se alcune compagnie aeree offrono degli sconti dopo alcuni viaggi.

“Io consiglio anche di provare a cercare con largo anticipo dei biglietti nella zona premium economy, che fornisce qualche centimetro in più tra i sedili, spazio prezioso per le gambe dei piccoli”.

Se invece non si può fare a meno di volare in economy, visti gli alti prezzi dei voli, allora il consiglio di Summer Hull, direttrice di un sito di viaggi americano, è quello di prenotare i primi posti davanti, o quelli vicini all’uscita di emergenza.

“Anche i posti che si trovano in prossimità dei divisori possono essere la scelta giusta, perché lì i bimbi avranno più spazio e si sentiranno meno costretti” ha spiegato.

In ultimo, entrambi gli esperti ricordano di contattare la compagnia aerea per prenotare un pasto speciale per bambini, nel caso in cui si facesse un volo che prevede il pranzo o la cena, per permettere al piccolo di trovare davanti ai suoi occhi una pietanza che gli piace e che possa mangiare sereno.