6 attività per intrattenere i bambini durante un viaggio in aereo Viaggiare in aereo con un bimbo può non essere semplicissimo, per questo scegliere l'attività giusta per intrattenerlo può essere utile a grandi e piccini per affrontare un viaggio sereno tra le nuvole.

A cura di Sophia Crotti

Affrontare un viaggio in aereo con un bimbo può essere tanto entusiasmante quanto complicato, perché il piccolo potrebbe avere paura di volare, provare fastidio alle orecchie o alla testa durante il volo e temere le perturbazioni.

Inoltre gli aerei sono caratterizzati da corridoi molto stretti e posti sui quali un bambino piccolo potrebbe faticare a rimanere seduto.

Online si trovano consigli di piloti e assistenti di volo che spiegano come evitare i fastidi più comuni legati ai voli e genitori che condividono tecniche per far rimanere i piccoli seduti al loro posto. Vediamo però qualche attività per intrattenere e concentrare i bimbi durante il volo.

Tra i consigli della Associazione Americana di Pediatria per rendere il volo tranquillo, sicuro e sereno per i bambini vi è portare una borsa con snack e giocattoli per bambini.

Costruzioni o letterine magnetiche

Spesso il tavolino reclinabile che si trova in ogni postazione sugli aerei è di ferro e dunque le letterine, i numerini, le costruzioni magnetiche sono adatte ad intrattenere il piccolo al suo posto, dove potrà giocare spostandole sul tavolino, come fosse una lavagnetta.

Giochi di società e carte da gioco

Con i bimbi in aereo si può giocare a giochi con le pedine e di società che permettano loro di imparare divertendosi delle abilità sociali fondamentali al loro sviluppo, come rispettare le regole e fare del proprio meglio per vincere, rispettando gli altri, come specifica Save The Children.

In alternativa si possono portare delle carte da gioco, che come rivela uno studio pubblicato sulla National Library of Medicine, oltre a divertire i bambini, permettono loro di imparare precocemente le regole legate ai numeri e ai calcoli matematici.

Guardare un film o giocare ai videogiochi

Sull’aereo è possibile portare dispositivi digitali, purché rimangano in modalità offline. Qui si possono scaricare i film preferiti o i cartoni del bimbo, così che possa intrattenersi guardando gli schermi.

Oppure si possono scaricare i suoi videogame preferiti, che lo terranno concentrato sul raggiungimento di un dato risultato. Come specifica la Società Italiana di Pediatria (SIP), però, bisogna sempre limitare il tempo di utilizzo dei dispositivi digitali da parte dei bambini, facendo in modo che tra i 2 e i 5 anni i bimbi trascorrano al massimo un’ora al giorno davanti agli schermi e al massimo 2 ore se hanno tra i 5 e gli 8 anni.

Fare i compiti

I bimbi in età scolare hanno i compiti delle vacanze da svolgere durante la pausa estiva, dunque farli fare loro in volo li può tenere concentrati sulle attività, oltre a permettere ai piccoli di mantenere la mente allenata su ciò che hanno studiato durante l’anno e portarsi avanti in modo da non avere troppo da fare in vacanza.

Colorare o leggere

Portare dei pastelli a cera o colorati in volo e delle sagome da riempire può essere la soluzione per tenere i piccoli impegnati durante il viaggio, magari preparandoli prima del volo all’attività che si farà fare loro. Lo stesso si può fare con un bel libro che il genitore può leggere al bimbo o se ne è già in grado può leggere lui stesso.

Tenere sott’occhio il sito della compagnia aerea

Alcune compagnie aeree sono child-friendly e offrono attività a cui i bimbi possono accedere, come il battesimo dell’aria, ossia un attestato che i piccoli ricevono dopo aver svolto il loro primo volo, alcuni quaderni da riempire o colorare e un giro in cabina di pilotaggio per vedere cosa succede nel pannello di comando del velivolo.