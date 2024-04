video suggerito

Bimbo fissato al sedile col velcro, il trend diventa virale ma gli esperti ammoniscono: non è sicuro Una madre americana si è ripresa mentre incollava il proprio figlioletto al sedile di un aereo usando delle strisce di velcro. Per molti è stata un’idea geniale, ma gli esperti di sicurezza sono di tutt’altro avviso: “Pericolo di caduta e soffocamento” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Far stare seduti i bimbi piccoli può essere una vera impresa e talvolta i genitori s'ingegnano con soluzioni bizzarre per ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

É il caso di Lisa Flom, madre influencer con un seguito social di oltre 800mila follower che recentemente è diventata virale su TikTok con un video in cui si mostrava intenta a fissare il figlio più piccolo al sedile di un areo usando alcune strisce di velcro.

La clip ha ottenuto più di 16 milioni di visualizzazioni e alcuni utenti hanno guardato con favore e divertimento alla creatività della trovata. Molti però si sono dimostrati piuttosto perplessi. "Ma è legale?"; "Esistono le cinture"; "Mi sento male per lui" sono i commenti più gettonati.

In realtà questa non è la prima volta che Flom prova a proporre il suo metodo innovativo. Già lo scorso gennaio infatti la mamma social aveva postato un video dove il piccolo veniva attaccato con il velcro ai cuscini del divano di casa.

Un'idea che evidentemente la donna ha voluto ripetere durante il viaggio in aereo per sottolineare la bontà di un sistema a suo parere tanto efficiente quanto poco ortodosso.

Pediatri ed esperti di sicurezza non hanno però condiviso lo stesso entusiasmo.

Un articolo comparso sul sito Parents ha voluto sottoporre la questione anche ad un gruppo di addetti ai lavori e il responso è stato unanime: oltre a creare una certa distanza emotiva tra figlio e genitore, il velcro non solo non è dotato di una proprietà adesiva sufficiente da trattenere un bambino in caso di urti o frenate, ma può esporre i piccoli al pericolo di cadute, lesioni e soffocamento.

Per questo linee guida dell'American Academy of Pediatrics (AAP) in fatto di cura e trasporto di bambini indicano la necessità di assicurare sempre i bambini a supporti stabili e adatti alle loro dimensioni – come seggiolini per auto, e adattatori mobili – i quali dovrebbero essere rivolti all'indietro e, in caso di viaggi in auto, in senso contrario rispetto a quello di marcia.

Indispensabili poi le cinture di sicurezza, unico modo valido per imbrigliare i corpicini dei bambini senza rischi per la loro incolumità.

"La sicurezza del trasporto dei bambini è importantissima, così come la scelta e l’installazione di seggiolini o adattatori o comunque dispositivi omologati e adatti a eta e caratteristiche del bambino" spiega a Fanpage.it la pediatra Elena Bozzola, Consigliere nazionale SIP e Presidente Onlus ‘Il bambino ed il suo pediatra'.

"Come ricorda l’Istituto Superiore di Sanità, in Italia i traumi da trasporto sono una causa importante di morte tra i bambini nella fascia d'età 1-12 anni e in molti casi tali decessi sarebbero scongiurabili seguendo scrupolosamente le indicazioni ufficiali".

Molto meglio dunque ricorrere ai metodi classici, anche se meno fantasiosi, e cercare di offrire stimoli visivi e tattili ai bambini.

Catturando l'attenzione attraverso il gioco, ad esempio, gli adulti possono raggiungere un doppio obiettivo: solleticare la curiosità e l'interazione attiva dei piccoli con l'ambiente circostante e, allo stesso tempo, evitare pianti o capricci irrefrenabili.