Il trucco di una madre per svagare la figlia in aereo: “Niente giocattoli o tablet, basta un po’ di lattuga”

Una giovane mamma ha recentemente svelato sui social un trucco semplice e low-cost per intrattenere il neonato durante un volo: portare un cespo di lattuga. Il bambino si diverte a staccare le foglie, restando occupato e tranquillo quasi per tutta la durata del viaggio.

Viaggiare con un neonato può sembrare un’impresa complicata, soprattutto quando si pensa a come intrattenere il piccolo durante un volo. Molti genitori si trovano a portare con sé una valanga di giocattoli e distrazioni, ma a volte la soluzione migliore è ben più facile (ed economica) di quanto si possa pensare. Una mamma ha condiviso sui social un trucco low-cost che ha conquistato milioni di follower, rivelando come un semplice ingrediente dal frigorifero possa salvare un viaggio in aereo.

Il trucco "del lattughino": un’idea geniale e low-cost

Lala, mamma e influencer su TikTok con oltre 6 milioni di follower, ha raccontato di aver trovato un modo semplice ed efficace per tenere impegnata la sua bambina di sette mesi durante un volo di tre ore da Germania a Spagna. Invece di portare giocattoli o snack complicati, ha messo nella borsa qualche foglia di lattuga, conservandolo in un sacchetto richiudibile.

Durante il volo, la piccola di Lala ha dormito per il decollo, ma quando si è svegliata, la lattuga è diventata la sua migliore amica. La bambina ha potuto sgranocchiare e staccare le foglie, attività che la mamma ha scoperto essere irresistibile per lei. La mamma ha spiegato che a casa la bambina ama strappare e giocare con oggetti di vario tipo, come il pane, la carta o la carta igienica, ma ha dovuto escludere questi ultimi per la possibile ingestione e per la confusione che creano. La lattuga, invece, ha una consistenza piacevole e particolare, che sembra stimolare il tatto del bambino, mantenendolo tranquillo a lungo.

Un esempio pratico per chi viaggia con bambini piccoli

Il vantaggio principale di questo trucco è la sua praticità e pulizia. La lattuga è un alimento sano, leggero e idratante che il bambino può mangiare senza problemi, riducendo la preoccupazione dei genitori sul disordine o sulla sicurezza. Lala ha sottolineato che la bambina si è divertita quasi per tutto il volo e, al momento di ripulire, non c’è stato nulla da buttare via o da raccogliere: bastava semplicemente mangiare ciò che rimaneva. Un’idea semplice, economica e intelligente, che dimostra come spesso i piccoli gesti possono trasformare un’esperienza potenzialmente stressante in un viaggio sereno.

Credits: TikTok/@lalaleluu

Questo espediente, testato da una mamma che condivide la sua quotidianità su TikTok, ha offerto un nuovo spunto a chiunque si appresti a volare con un neonato: non serve caricare la borsa di giocattoli o snack costosi, basta un cespo di lattuga per conquistare la calma e la felicità di un bambino in volo.