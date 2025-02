video suggerito

Guida per 600 km per fare una sorpresa alla figlia: "L'avevo sentita giù. Aveva bisogno di un abbraccio" Dopo aver sentito al telefono la figlia in preda alla nostalgia, un padre americano ha deciso di mettersi subito in macchina e affrontare quasi sei ore di strada per farle una sorpresa. Il momento dell'incontro, ripreso dal genero, è diventato un virale esempio di amore genitoriale: "Non l'ho mai fatto prima, ma lo rifarei ogni giorno".

Vivere lontano da casa e dall'amore dei propri cari può essere molto duro, soprattutto dopo una giornata stressante e piena di impegni. Lo sa bene Coy Collins, un affettuoso padre dell'Idaho (Stati Uniti) che, dopo una telefonata con la figlia trasferitasi nello stato di Washington per intraprendere la carriera medica, ha intuito che qualcosa non andava e ha deciso di agire per farle una sorpresa.

Una viaggio improvviso

Durante una chiamata serale, Collins ha notato che la ragazza aveva un tono di voce piuttosto mogio e malinconico. Quando le ha chiesto cosa non andasse, lei ha risposto semplicemente che era un po' stressata per il lavoro e, al calare della sera, sentiva spesso la mancanza della famiglia. Udite queste parole, Collins non ha esitato a mettersi subito in macchina per percorrere i quasi 600 chilometri che lo separavano dalla figlia. Un viaggio di circa sei ore nel Nord-Ovest degli States che l'uomo ha però affrontato con il sorriso.

Arrivato a destinazione, Collins ha avvisato il genero, che lo ha aiutato a riprendere l'incontro. Come mostrato nel video che lo stesso Collins ha poi condiviso su TikTok, il padre ha atteso pazientemente nella cucina di sua figlia mentre lei rientra dal lavoro. Distratta dalla routine quotidiana e accolta in casa dall'affetto dei suoi cani, la figlia inizialmente non si era accorta della sua presenza. Quando per gli sguardi dei due si sono finalmente incrociati, lo stupore ha lasciato presto spazio alle lacrime di gioia e a un lungo abbraccio liberatorio.

@coyrcollins When you get off the phone with your daughter and can tell she’s missing home, a father will do anything to bring home to her! ♬ Backseat Driver – Kane Brown

Una giornata da ricordare

Come raccontato al sito Newsweek dopo che il contenuto sui social è diventato virale, dopo la sorpresa ben riuscita Collins ha deciso di fermarsi per la notte e trascorrere il giorno successivo con la figlia. I due hanno passato del tempo insieme come non accadeva da molti anni, facendo shopping e godendosi una giornata all'insegna del rapporto padre-figlia. Per l'uomo, quelle dodici ore di viaggio complessive sono state insignificanti rispetto alla felicità di quella che resterà per sempre la sua bambina. "Non l'avevo mai fatto prima, ma lo rifarei senza esitazione per ognuno dei miei figli", ha dichiarato.

Un esempio di amore incondizionato

La storia di Collins ha avuto un’eco incredibile sui socia. Molti utenti hanno condiviso esperienze simili, raccontando di padri pronti a percorrere lunghe distanze per stare accanto ai figli nei momenti difficili. Stupito e orgoglioso della risonanza ottenuta dal suo gesto, ora Collins spera che il suo video spinga altri genitori a essere più presenti nella vita dei loro cari. Perché, anche se la distanza può separare fisicamente, l’amore e il sostegno di un padre non conoscono confini.