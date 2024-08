video suggerito

Cos'è e come funziona il calco del pancione: dai 20 € ai 400€ per un ricordo eterno della gravidanza Il calco del pancione è una pratica che si può effettuare sul corpo della donna al terzo trimestre di gravidanza, grazie alla quale si realizzano dei pezzi di arredo che ricorderanno per sempre i cambiamenti del corpo della neomamma.

A cura di Sophia Crotti

Il portiere Gianluigi Donnarumma e la sua compagna Alessia Elefante aspettano il loro primo figlio, i due hanno condiviso dei romantici scatti in vacanza, mentre un'artista ricopre con bende e una pasta bianca il busto e il pancione della ragazza, decorandola poi con dell'oro.

Si tratta di una delle pratiche di body art, il calco del pancione, che si può fare a casa comprando appositi kit o in centri appositi dove artisti realizzeranno il calco per la futura mamma. A seconda del servizio che si sceglie si può pagare il calco da 20€ a 400€, se viene ultimato e decorato da un'artista.

Le sculture che ricordano la gravidanza

Il calco del pancione è una vera e propria scultura che riproduce in 3D il corpo della mamma durante la gravidanza. Generalmente si propone alle gestanti durante il terzo trimestre di gravidanza, tra la 32esima e la 38esima settimana di gravidanza, perché, come si legge dai siti di artisti che creano queste sculture, in questa fase il pancione è particolarmente turgido e tondo.

Il materiale con il quale si esegue sono delle bende gessate anallergiche, in nessun modo pericolose per il corpo della futura mamma o per il bambino, dal momento che il materiale è lo stesso utilizzato in ospedale per curare le fratture.

Eseguire il calco è molto semplice, una volta comprato l’apposito kit di bende gessate:

Si cosparge il pancione con della vaselina, in questo modo si evita che le bende gessate si incollino al pancione , rendendo più semplice e per nulla doloroso il distacco della struttura una volta asciutta.

, rendendo più semplice e per nulla doloroso il distacco della struttura una volta asciutta. Si avvolge il busto e il pancione della donna (anche il seno se lo si desidera) con le bende gessate. Se si desidera anche avere le mani che avvolgono il pancione è importante ricordarsi di togliere gli anelli dalle dita.

(anche il seno se lo si desidera) con le bende gessate. Se si desidera anche avere le mani che avvolgono il pancione è importante ricordarsi di togliere gli anelli dalle dita. Dopo una decina di minuti, non appena la mamma avverte le bende staccarsi dalla pelle , il calco si sta già asciugando

Il calco è pronto dopo una ventina di minuti : si può staccare, se necessario rafforzare con altre bende interne.

: si può staccare, se necessario rafforzare con altre bende interne. Lasciare asciugare per almeno 12 ore.

La struttura a questo punto può essere decorata, diventando un arredo in grado di ricordare per sempre alla famiglia la gravidanza.

Celebrare il corpo della donna e i cambiamenti necessari alla nascita di una nuova vita, può essere anche un modo per aiutare la donna ad accettare le modifiche cui il suo corpo va incontro nei 9 mesi.

Cosa fare con il calco del pancione una volta asciutto

A questo punto la superficie del calco, che se oltre al pancione riprende anche il busto della donna (belly cast) può essere levigata e lasciata in bianco così com’è, oppure dipinta o decorata a piacimento.

Questa attività può coinvolgere anche il partner, in modo che la coppia si prepari all’arrivo del piccolo. Il calco può diventare parte dell’arredamento della casa, qualcuno inserisce all’interno piante e fiori, o un ricordo della nascita del bimbo.

Se invece è stato fatto il calco solo della pancia (belly bowl), questo può diventare un piatto o una superficie sulla quale appoggiare il bimbo appena nato, per creare delle foto ricordo molto emozionanti.