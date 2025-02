video suggerito

“Se sei un futuro papà, parla al pancione della tua compagna”: i 5 benefici spiegati da una mamma Parlare al pancione della mamma ha immensi benefici per il neonato, si sviluppa il suo linguaggio, riconosce già nel grembo i suoni familiari e una volta nato stringe un forte rapporto con i suoi genitori. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Sophia Crotti

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una mamma ha spiegato in un video registrato e pubblicato su Instagram quali sono, secondo lei, i benefici che il bebè nel pancione può vivere se il suo papà gli rivolge dolci parole.

I bebè, infatti, sentono voci e rumori provenienti dal mondo esterno, sicuramente attutiti dal liquido amniotico, ma sentire poi, una volta nati, quelle melodie che li hanno accompagnati in un posto caldo e sicuro come il grembo materno è fonte di estrema sicurezza per loro.

I benefici di sentire la voce del papà nel pancione

Non sapremo mai con esattezza cosa sentono i bebé nel pancione della loro mamma quando galleggiano nel liquido amniotico, ma far sentire loro della musica dolce o la voce dei loro genitori che si avvicinano alla pancia della mamma per parlare al piccolo è sicuramente benefico. L'esperta di linguaggio, Danielle Matthews, aveva spiegato alle pagine della BBC che i bimbi dal terzo trimestre di gravidanza percepiscono solo alcuni aspetti del linguaggio di mamma e papà: "I piccoli colgono la prosodia, i suoni arrivano loro ovattati, ma riescono a percepire la melodia inconfondibile del tono di voce dei loro genitori". Secondo l'esperta dunque parlare al pancione è fondamentale per il corretto sviluppo del linguaggio dei più piccoli, dal momento che attivano così la parte sinistra del loro cervello, e per farli sentire al sicuro anche una volta che potranno guardare negli occhi i loro genitori. "Quando saranno nati non sentiranno più i suoni ovattati, comprenderanno nitidamente i discorsi ma sapranno abbinare la voce dei loro genitori a quella melodia che sentivano nel pancione".

Leggi anche Tutti i benefici del contatto pelle a pelle: per la scienza è una pratica che fa bene sia al bebè che al genitore

I benefici della voce del papà percepiti dal pancione secondo una mamma

Lillies ha raccontato attraverso il suo profilo Instagram i 5 benefici che ha riscontrato anche nei suoi bambini, dopo aver consigliato al suo compagno di chiacchierare con il pancione durante la gravidanza.

Parlare al pancione entro il terzo trimestre di gravidanza è fondamentale perché la voce del papà è in grado di favorire lo sviluppo cerebrale del bambino .

. Quando il papà parla al pancione mette le basi per stringere un rapporto intimo con il proprio bambino o la propria bambina.

o la propria bambina. Il neonato riconosce la voce familiare del papà e si sentirà sicuro una volta venuto al mondo, sentendola da vicino.

e si sentirà sicuro una volta venuto al mondo, sentendola da vicino. Riduce lo stress materno e il carico mentale, la fa sentire supportata e abbassa così i suoi ormoni responsabili dello stress

e il carico mentale, la fa sentire supportata e abbassa così i suoi ormoni responsabili dello stress Incoraggia il linguaggio dei bambini che essere esposti al linguaggio di mamma e papà nel pancione, li rende ottimi parlatori e lettori.