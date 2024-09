Una mamma realizza il calco della mano del suo bebè, ma il risultato è esilarante

video suggerito

A cura di Sophia Crotti

Quello che doveva essere nient’altro che un ricordo emozionante dell’infanzia del proprio bambino, per Madison Hafen, si è trasformata in una delle esperienze più divertenti di sempre.

“Il mio bimbo mi ha davvero mostrato cosa ne pensa delle attività che gli propongo” ha scritto la giovane mamma nella didascalia del video postato sui social.

Estraendo, infatti, il calco della mano del neonato dall'apposita struttura ha scoperto la manina posizionata molto diversamente che non in un dolce pugnetto.

Il simpatico calco della mano del neonato

Il piccolo Stellman era nato da appena 4 settimane, quando la sua mamma ha deciso di fare un calco della sua piccolissima mano.

Ha comprato un kit, come si evince dal video pubblicato sui social, contenente dell'alginato, una sostanza non nociva per la pelle, in grado di indurirsi rapidamente creando così uno stampo, quando la mano del bebè viene immersa. Dentro alla sagoma che ne rimane viene poi colato del gesso misto ad acqua. Ciò che ne rimane poi è la manina a grandezza reale del bambino.

“Ho provato a realizzare il prezioso ricordo del calco della mano del mio bebè ed ecco cosa ho ottenuto” ha scritto lei nel video diventato virale su Instagram e TikTok.

La mamma nel video apre lentamente l’alginato, per avere così il prezioso pugnetto del suo bambino, da poter riporre su una mensola e osservare mentre la mano del piccolo cresce di anno in anno. Ma qui avviene la divertentissima scoperta, Madison scoppia in una risata fragorosa e incontenibile e con lei anche chi le sta facendo il video, ciò che tira fuori dallo stampo è la manina di suo figlio intenta a fare il dito medio. “Ecco cosa pensa mio figlio delle mie idee creative” scrive divertita la donna sotto al post.

I commenti sotto al video sono tra i più disparati, qualcuno dice che quel gesto rappresenta perfettamente come si sente quando è in famiglia, qualcuno le consiglia di custodirlo gelosamente, come i suoi genitori hanno fatto con una foto in cui lui faceva il dito medio ad un passante. Altri ancora scrivono “Significa che il bimbo è già in grado di esprimere liberamente i propri sentimenti”.

La mamma ha commentato la divertente vicenda alle pagine di Today.com dicendo: “Se guardo il video ancora oggi non riesco a smettere di ridere, semplicemente perché mai mi sarei aspettata quel gesto involontario da Stellman, che è sempre stato dolcissimo, non ha mai fatto versi, non ha mai tirato un calcio nel pancione”.

Nonostante questo ha deciso di tenere il cimelio divertente del bambino perché si ricordi sempre, come spiega a Today.com, che si potrà fare strada da solo, senza curarsi troppo di ciò che gli dirà la gente.