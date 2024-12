“È normale che mio figlio voglia solo stare con me?”: il video virale e la risposta dell’esperta

video suggerito

Jenna Smiley, una mamma 30enne dell’Illinois, ha condiviso sui social un dubbio riguardo al comportamento del suo bambino di 10 mesi. Il piccolo, che di solito amava giocare e osservare con attenzione ciò che lo circondava, aveva infatti cominciato a ignorare i giocattoli per dedicarsi esclusivamente alle coccole con lei e il papà. In un video su TikTok, diventato virale con oltre 100.000 visualizzazioni, Jenna ha chiesto ad altri genitori se avessero vissuto la stessa esperienza. "Tutto quello che vuole fare è stare in braccio e abbracciarmi. È una fase normale?" ha domandato.

Un legame speciale con mamma e papà

Smiley ha raccontato che questa improvvisa "fase delle coccole" tende a manifestarsi soprattutto durante i momenti di gioco, quando, anziché interessarsi a pupazzi e sonagli, il piccolo si arrampica sul suo grembo per cercare abbracci e baci. Il comportamento, ha spiegato Jenna, non è però riservato solo a lei: anche il papà, Justin, riceve la stessa dose di affetto, tanto che il bimbo lo ha più di una volta indicato come il suo "migliore amico".

Per il momento la mamma pare godersi appieno questa fase tanto tenera, tuttavia le continue richieste di coccole e il disinteresse che il bimbo sembra dimostrare nei confronti di tutto ciò che non siano i suoi genitori, hanno portato Simley a chiedere consiglio su TikTok.

L'esperta: "Non c'è nulla di strano

A rispondere alle perplessità di Smiley ci ha pensato Lesley Gilchrist, ostetrica e consulente parentale che nel corso di un'intervistata da Newsweek ha spiegato come il comportamento del piccolo sia del tutto normale per un bimbo di quell'età.

Intorno ai 10 mesi, infatti, i bambini sviluppano una forte connessione emotiva con i genitori grazie alle cure e alle esperienze condivise. Gilchrist ha spiegato che, in alcuni casi, può sembrare che il bambino preferisca un genitore all’altro, ma questo non deve essere percepito come un problema, né diventare motivo di frustrazione per il genitore che suscita "meno interesse". La pediatra ha anche suggerito che i genitori, per favorire un equilibrio, potrebbero creare una routine condivisa e offrire al bambino scelte adatte alla sua età.

Anche la community dei genitori ha risposto

Il video di Smiley ha raccolto oltre 2.600 commenti, molti dei quali di genitori che hanno condiviso esperienze simili. Una mamma ha scritto: "Mio figlio sarebbe capace di indossarmi come un cappotto se potesse". Altri hanno invece osservato come il comportamento potrebbe essere legato a dentizione o piccoli malesseri, mentre molti hanno invitato la donna a godersi questa fase. Un consiglio che Smiley sembra ben felice di accogliere. "Ogni fase è così fugace – ha dichiarato la madre – Dobbiamo rallentare, goderci ogni momento per quello che è e apprezzare questi abbracci finché durano".