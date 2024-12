video suggerito

Foto con il pancione finto per immortalare la gravidanza prima di invecchiare: in Cina è polemica sulla nuova moda social Sempre più ragazze cinesi scelgono di realizzare servizi fotografici con pancioni posticci per ottenere immagini “premaman” mentre sono ancora giovani e belle. Nata e diffusa sui social, questa moda sta però suscitando polemiche per la promozione di standard estetici irrealistici e per i rischi legati all’ossessiva ricerca della perfezione fisica, che potrebbe influire negativamente sui più giovani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

In Cina, un numero crescente di giovani donne, spesso single e ben lontane dall'essere in dolce attesa, si sottopone a servizi fotografici premaman, esibendo pancioni finti o ricostruiti tramite il fotoritocco. Questa bizzarra moda, che ha guadagnato popolarità soprattutto tra le ragazze della Generazione Z, sembra diffondersi per il desiderio di immortalare un momento significativo come quello della gravidanza, prima che il tempo inizi a erodere la loro bellezza giovanile.

In patria la tendenza sta suscitando perplessità tra le generazioni più anziane, per le quali l’idea di una giovane "single ma incinta" sarebbe stata in passato considerata un tabù, ma anche in Occidente la pratica sta facendo discutere, soprattutto a causa delle motivazioni strettamente legate a un'ossessiva ricerca della perfezione estetica.

Il boom dopo il video di un'influencer

Stando a quanto riportato dal quotidiano cinese South China Morning Post, a portare la tendenza sotto i riflettori è stata Meizi Gege, una popolare influencer cinese con oltre 5,7 milioni di follower. A ottobre, Meizi ha infatti condiviso un video che la ritraeva con un pancione finto, mentre posava per un servizio fotografico premaman insieme alla sua migliore amica. "Mentre sono ancora magra, ho indossato un pancione finto per scattare foto premaman e godermi una giornata da mamma in dolce attesa", ha scritto l’influencer. Le immagini hanno immediatamente scatenato reazioni sui social, con molti utenti che hanno elogiato l’idea e altri che hanno sollevato grossi dubbi sul significato culturale e sociale del fenomeno.

L'ossessione per l’aspetto fisico

Dietro questa moda si cela un motivo ricorrente: l’ansia di molte giovani donne di conservare un’immagine ideale di sé stesse al punto da ricostruire in modo artificiale uno dei momenti più "naturali" nella vita di un essere umano. Alcune partecipanti hanno spiegato di voler immortalare il loro aspetto prima che il corpo cambi con l'età o con una gravidanza reale.

Grazie agli scatti realizzati ad arte, le ragazze potranno quindi vedersi incinte e bellissime, senza rughe o smagliature, anche quando saranno più anziane o una vera gravidanza avrà lasciato i suoi inevitabili segni sul loro corpo.

Un riflesso della società contemporanea

La facilità con cui si può aderire alla moda ha poi contribuito alla sua diffusione. Basta infatti una semplice ricerca online per trovare pancioni finti di diverse dimensioni e materiali, che simulano i vari stadi della gravidanza. Molti critici sottolineano però come queste foto possano rafforzare standard di bellezza irrealistici, legati a un ideale di donna magra e giovane, alimentando insicurezze e pressioni sociali.

La moda delle foto premaman "preconfezionate" arriva infatti in un contesto sociale particolare. La Cina sta affrontando un forte calo dei tassi di natalità e un aumento dell’età media delle madri al primo figlio. Secondo il Ministero degli Affari Civili, nei primi nove mesi del 2024 solo 4,75 milioni di coppie si sono sposate, mentre l’età media delle madri a Shanghai ha ormai raggiunto i 30 anni.

Questo fenomeno – comune a molti Paesi , come la Corea del Sud o la stessa Italia – riflette non solo la pressione culturale sulle donne riguardo all’aspetto fisico, ma anche un cambiamento nei modelli familiari e nelle aspirazioni personali che rischia di modificare il volto della società cinese di domani.

Tra humor e critiche

La tendenza ha anche suscitato reazioni ironiche. Alcuni utenti hanno scherzato dicendo che scatteranno foto del loro settantesimo compleanno in anticipo per pubblicarle sui social anni dopo, mostrando un aspetto giovanile. Altri hanno ipotizzato di organizzare servizi fotografici per il proprio funerale, assicurandosi di apparire al meglio anche in quella circostanza. Al netto dell'ironia social, resta da vedere se questa tendenza sia destinata a scomparire rapidamente o a lasciare un segno più profondo nella cultura contemporanea cinese.