Natalità: secondo un sondaggio un giovane su 4 non farà figli a causa dei problemi economici Un sondaggio americano ha rivelato come il 25% di Millenial e giovani adulti della Gen Z non hanno intenzione di diventare genitori a causa delle incertezze economiche: fare un figlio costa troppo e si tema di non riuscire a coprire tutte le spese.

I giovani non fanno più figli e per molti le cause non sono dovute a particolari ambizioni o scelte esistenziali, ma riguardano principalmente questioni di portafoglio.

Un recente sondaggio condotto da MassMutual e ripreso dai media statunitensi ha infatti rivelato che quasi un quarto dei Millennial (nati tra il 1981 e il 1996) e degli adulti della Gen Z (dal 1997 al 2012) senza figli intende rimanere senza prole, soprattutto per motivi finanziari.

Il 23% degli intervistati, di età compresa tra i 18 e i 43 anni, ha indicato che la decisione di non avere figli è legata al desiderio di mantenere una maggiore libertà economica e alla preoccupazione di non riuscire a coprire le spese legate all'allevamento e all'educazione di un bambino.

Questo dato si inserisce in un contesto più ampio di calo del tasso di natalità negli Stati Uniti, che come in molti Paesi occidentali (Italia in testa) ha raggiunto livelli storicamente bassi.

Le ragioni di una scelta che per molti appare obbligata

Tra i fattori che influenzano la scelta di non avere figli, le ragioni economiche e di stile di vita sembrano prevalere.

Un'indagine del Pew Research Center pubblicata lo scorso luglio aveva già dimostrato come molti giovani adulti senza figli desiderino conservare più tempo e denaro per dedicarsi ad interessi personali e pianificare meglio il loro futuro, anche dal punto di vista economico.

Come sottolineato da un recnte articolo della CBS, il costo crescente per mantenere un figlio comporta infatti un peso considerevole sul bilancio di una famiglia e si stima che il costo medio per crescere un bambino fino ai 18 anni sia aumentato del 20% rispetto al 2016, arrivando a toccare circa 240.000 dollari (più di 260.ooo euro).

Giovani timorosi e incerti del futuro

Paul LaPiana, esperto di finanza e rappresentante di MassMutual, ha sottolineato come la decisione di avere una famiglia rappresenti un importante impegno finanziario e la prospettiva di andare incontro a molti anni di difficoltà e ristrettezze economiche (senza la sicurezza di non andare in bancarotta) tende a scoraggiare sul nascere qualsiasi velleità di maternità o paternità.

La Piana ha però aggiunto che se le scelte economiche possono sembrare difficili nel breve termine, rimane essenziale bilanciare i desideri immediati con la sicurezza finanziaria a lungo termine.

le risposte del sondaggio del Pew Research Center alla domanda sulle possibili ragioni per non avere figli.

Credits: Pew Research Center

Nonostante il sondaggio non chiarisca se le generazioni precedenti abbiano posto la stessa enfasi sulle ragioni economiche nel decidere se avere figli, gli esperti del Pew Research center evidenziano come per gli adulti over 50 la mancanza di figli sia più spesso dovuta a circostanze personali, come non aver trovato il partner giusto, che per ragioni legate ai soldi,

Le generazioni più giovani, al contrario citano sempre più spesso le preoccupazioni finanziarie come deterrente alla genitorialità, affiancando anche scelte di vita e questioni etiche, come la decisione di non impattare sull'equilibrio ambientale.

Anche i genitori non se la passano bene

Secondo lo studio di MassMutual poi, oltre il 50% dei genitori ha dichiarato di soffrire di ansia per non avere abbastanza denaro per mantenere la propria famiglia, mentre circa il 40% ha affermato che i figli hanno avuto un impatto negativo sulle proprie finanze.

In questo contesto, LaPiana ha consigliato a tutte le famiglie di prendere decisioni finanziarie ponderate, monitorando costantemente la propria situazione economica e cercando di investire nel proprio futuro. A patto di averlo.