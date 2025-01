video suggerito

Aumentano nel mondo le famiglie Dink: chi sono e perché decidono di non avere figli Sono in aumento nel mondo i Dink, si tratta delle coppie giovani che pur avendo le possibilità economiche, date dall'ingresso di due stipendi, decidono di non avere figli. Ecco quali motivazioni portano anche le coppie desiderose di fare figli a scegliere di non averne.

A cura di Sophia Crotti

Come dimostrano i dati ISTAT in Italia non si fanno più figli, la popolazione invecchia, ritarda ogni fase della vita adulta e alla fine sceglie, o si ritrova a non poter avere dei figli. La tendenza non è solo del Bel Pese, ma globale, le coppie esistono, a volte si sposano, entrambi ricevono uno stipendio, ma alla fine decidono di non avere figli. Negli anni Ottanta venne coniato un termine per identificare questa tendenza, portato recentemente alla ribalta da TikTok, i DINK, sigla per Double Income No Kids, ossia “doppio stipendio ma nessun figlio”. Come spiega un approfondimento pubblicato sul The Guardian, non si tratterebbe di quelle coppie che per problemi di infertilità, nonostante l’avvio di tecniche di PMA, non sono riuscite a dare alla luce un bambino, ma di chi, nonostante le condizioni economiche glielo avrebbero permesso, ha scelto volutamente di non avere figli.

I Dink, la tipologia di famiglia più presente nel mondo

I Dink, si trovano un po’ in tutto il mondo, negli Stati Uniti, come riportano gli ultimi dati del Current Population Survey, condotto nel 2023 e relativo ai dati del 2022, su 59 milioni di coppie sposate, circa 36 milioni era senza figli. Mentre 6 milioni di nuclei familiari erano composti da coppie conviventi, non sposate e senza figli. Anche in Inghilterra e Galles, come riportato dall’ultima ricerca effettuata dall’Office for National Statistics (ONS), per la prima volta in 21 anni il numero di bambini nati è sceso sotto i 600.000.

Credits: Eurostat

In Europa la situazione, parlando di nascite, è altrettanto critica, come rileva l’Eurostat, dei 200 milioni di nuclei familiari esistenti nel 2022, anno dell’ultima rilevazione, il 75.7% non aveva alcun figlio. La tendenza più in voga, per il resto delle coppie con figli, ossia il 24.3% era quella di avere uno soltanto in quasi tutti gli Stati Europei, se non nei Paesi Bassi, dove le famiglie con due figli superavano quelle con un solo bambino.

L’Italia, come riporta il sondaggio, rientra tra i Paesi in cui le giovani coppie tendono a non fare figli o al massimo a farne uno soltanto, infatti analizzando l’ultimo report Istat del 2024, che oltre a mostrare la situazione attuale ha stilato delle previsioni per il 2033 il 2043, si legge che attualmente su 26.018 nuclei familiari, 5.273 è composto da coppie senza figli, numero che tra 10 anni aumenterà arrivando a 5714, e tra vent’anni sarà quasi pari al numero di coppie con figli.

Perché i Dink non fanno figli?

Sulla piattaforma social TikTok, il video che sul tema nel 2023 ottenne più ricondivisioni e arrivò a circa due milioni di visualizzazioni, ritraeva una coppia intenta a vivere la propria quotidianità rivendicando il loro essere Dink. “Facciamo la spesa e paghiamo molto, pur non avendo bimbi da nutrire, ci concediamo una pizza per cena e dei biscotti da sgranocchiare in macchina, ecco cosa significa essere sposati e aver deciso di essere dink” recita il video.

In questo caso la scelta di non avere figli, oltre che da fattori economici è dettata dal desiderio di non averne. Diverse ricerche hanno studiato però quegli elementi che nel nostro Pese contribuirebbero a convincere i giovani a non optare per la genitorialità: