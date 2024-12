video suggerito

“Vi prego ditemi se ho il volto da girl mom o da boy mom”: il trend di TikTok basato su stereotipi di genere Un nuovo trend diventato virale sui social sembra rinforzare gli stereotipi di genere. Le ragazze chiedono agli utenti di tiktok se il loro volto è quello della mamma di un bambino o di una bambina, e le loro espressioni decretano la risposta esatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Wamily Fanpage.it

A cura di Sophia Crotti

“Non se se da grande vorrò dei figli, ma devo assolutamente sapere se ho il viso da girl mom o da boy mom” è il nuovo trend che impazza su TikTok e poco ha a che vedere con i gender reveal a cui ormai ci siamo abituati sui social. Si tratta di ragazze che posano davanti alla videocamera. Ma a quale teoria si appella chi grazie ad una foto riesce a dire che con più probabilità una ragazza avrà una figlia rispetto a un figlio?

Il trend della girl mom o boy mom face

Sotto ai video di famose Tiktoker italiane, che mostrano il loro volto da diverse prospettive per avere il giudizio della platea che sancisca se da adulte avranno una figlia o un figlio, in base ai lineamenti dei loro volti, tutti manifestano la propria opinione, “Palesemente una girl mom” scrive qualcuno, altri dicono “Per me lei è una boy mom” e se qualcuno chiede da dove arrivino queste risposte molte ragazze spiegano che si tratta di una sorta di sesto senso. Due Tiktoker, però, hanno cercato di trovare una teoria che permetta di capire perché secondo alcuni un volto con determinati lineamenti sia più probabilmente quello di una girl mom o di una boy mom.

Gli stereotipi di genere nel trend

Javigarcia.v è un’utente spagnola che ha condiviso la sua teoria sul proprio profilo TikTok. Secondo la ragazza ogni qualvolta in posa per il trend ci sia una donna dal volto serio, gli utenti sono portati a dirle che ha il viso da mamma di un bambino, se invece la ragazza nel video ha un’espressione che lei definisce “sorridente e più tenera” allora chi commenta assocerà il suo volto a quello della mamma di una bambina. Secondo Javigarcia.v si tratterebbe dunque di uno stereotipo di genere, secondo cui le mamme dei bambini maschi sarebbero più serie delle mamme delle bambine.

La teoria delle boy mom e delle girl mom, come ricorda invece Martina, un’altra utente di TikTok, deriva da uno dei racconti che Kim Kardashian fece durante la serie tv sulla vita della sua famiglia, la donna affermò che essere una boy mom era molto più semplice che essere una girl mom, madre di una bimba che crescendo ruba i vestiti e sviluppa da subito un carattere molto spiccato e ribelle. Sono nati così tanti contenuti su TikTok di mamme di bambini maschi, queste madri elicottero sono morbosamente attaccate ai figli maschi, a discapito delle sorelline, messe in ombra o maltrattate. Donne che difendono a spada tratta i propri bambini, anche se hanno commesso azioni violente e che temono il giorno in cui i loro bimbi avranno una loro famiglia. Secondo la ragazza, dunque, dietro quello che potrebbe sembrare un trend innocente, vi è in realtà una forma di rinforzo costante delle differenze tra i ruoli di genere che le mamme insegnano ai loro figli e alle loro figlie, fin da piccolissimi.

Dunque la girl or boy face challenge sembra non essere nient’altro che un inno agli stereotipi che enfatizza ancora una volta una moda ormai virale grazie ai gender reveal: desiderare un figlio maschio o una figlia femmina tanto da essere triste se il bimbo o la bimba non rispetta le proprie aspettative. Che si creda o no alle teorie del pancione a punta, dell’acne sul volto e delle voglie di dolce o salato in grado di decretare il sesso del bambino, una cosa è certa, a rivelarlo può essere solo la scienza, grazie ad un’ecografia o all’analisi del DNA fetale attraverso al sangue materno.